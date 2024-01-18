《經濟通通訊社１８日專訊》國家統計局昨日公布，２０２３年商品房銷售額１１６６２２

億元（人民幣．下同），比上年下降６﹒５％，遠比２０２２年的２６﹒７％降幅為小，數據好

過市場預期，但外界發現數據有矛盾之處。

有網民指出，去年商品房銷售面積下降的幅度為８﹒５％，大於總銷售額的６﹒５％，這就

意味著房價在今年應該有一定程度的拉抬，但這和國家統計局統計的７０個大中城市商品住宅銷

售價格表現有所出入，而且也和內地居民的實際觀察不符。

微博財經大Ｖ獸爺昨晚發布貼文指，如果把２０２３年商品房銷售額和２０２２年商品房銷

售額１３３３０７億元相比較，會發現之間存在１２﹒５％的跌幅，大於官方公布的６﹒５％跌

幅。

不過統計局在昨日公布的數據附注中提到，報告期數據與上年已公布的同期數據之間存在不

可比因素，不能直接相比計算增速。原因包括：加強在庫項目管理，對退房的商品房銷售數據進

行了修訂；加強統計執法，對統計執法檢查中發現的問題數據，按照相關規定進行了改正；以及

加強了數據質量管理，剔除非房地產開發性質的項目投資以及具有抵押性質的銷售數據。

但是有網民認為，商品房銷售額同比跌幅在新舊統計口徑下出現顯著落差，這不是簡單一句

修訂統計口徑就能搪塞過去的，統計局應該公布具體修正原則，維護官方數據公信力。（ｅｙ）

（ｚｚ）

