《經濟通通訊社１８日專訊》Ａ股市場多年來被批評賺錢能力欠奉，經濟發展成果未曾在股

市指數上體現，而當經濟面臨下行壓力，Ａ股則連續兩年跑輸環球股市，讓自封「韭菜」的股民

感到心灰意冷。最近有人分享自己被券商通知，其所投資的中證５００指數４倍槓桿雪球產品爆

倉，血本無歸，這一慘況直接讓內地股民炸鍋了。

雪球結構產品是內地不少券商發行的高端理財產品，本質上屬於期權衍生品工具，有相當高

的投資風險，類似於２００８年金融海嘯導致大量香港投資者損失慘重的累股證

（Ａｃｃｕｍｕｌａｔｏｒ），當時被投資者戲稱為「Ｉ Ｋｉｌｌ Ｙｏｕ Ｌａｔｅｒ」。

內地投資界曾有聲音批評，券商把期權衍生品交易包裝成理財產品，可能導致大量投資者血本無

歸。

上述投資者在２０２２年１月１３日買入存續期為２４個月的中證５００指數雪球產品，投

資額高達２００萬元（人民幣．下同），直至本周一（１５日）到期，合約保證金率為２５％，

相當於４倍槓桿，而期內中證５００指數跌幅高達２６﹒８％，超過了保證金率，所以本息全被

虧光。

從網民截圖可見，爆倉產品疑為廣發証券旗下的一款期權產品，廣發証券表示目前沒有接到

公司有雪球產品爆倉的通知。廣發強調，目前公司雪球產品還是為客戶資產配置需求而配置，產

品目前賣得並沒有２０２１年那麼火爆。

中證５００指數是中證指數有限公司所開發的一種指數，綜合反映滬深小市值上市公司的整

體狀況。根據信達證券金工團隊最新假設和測算，這次股市跌浪已造成約７０億元的中證５００

雪球產品和５０億元的中證１０００雪球產品發生敲入（即買方承擔投資目標下跌虧損，不獲得

票息）。目前中證５００指數已經跌穿５０００點，據測算若進一步跌穿至４８００點，每下跌

１００點就會有１３０億元的雪球產品被敲入。（ｅｙ）

