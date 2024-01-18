《經濟通通訊社１８日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（１７日）「滬股通」額度
餘額５７４﹒７５億元（人民幣．下同），賣盤超買盤，流走５４﹒７５億元，佔每日額度
１０﹒５３％，「深股通」額度餘額５７８﹒５２億元，賣盤超買盤，流走５８﹒５２億元，佔
每日額度１１﹒２５％。
「滬股通」首十大成交活躍股列表
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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－
（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）
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貴州茅台 （６００５１９） ９２２﹒７４ １４８５﹒２１ －５６２﹒４７
中國平安 （６０１３１８） ２９６﹒６１ ４８２﹒３９ －１８５﹒７８
招商銀行 （６０００３６） ３０６﹒１０ ４６０﹒９１ －１５４﹒８１
長江電力 （６００９００） ３１８﹒５９ ４０８﹒１７ －８９﹒５８
紫金礦業 （６０１８９９） １６９﹒２５ ５１２﹒３７ －３４３﹒１２
農業銀行 （６０１２８８） ２２７﹒３７ ４０６﹒０４ －１７８﹒６７
隆基綠能 （６０１０１２） ２７５﹒２４ ３５０﹒１２ －７４﹒８８
藥明康德 （６０３２５９） ２６０﹒７３ ３０８﹒６０ －４７﹒８７
山西汾酒 （６００８０９） ３２０﹒４４ ２２５﹒６９ ９４﹒７５
中國神華 （６０１０８８） １６８﹒７８ ３４１﹒００ －１７２﹒２２
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「深股通」首十大成交活躍股列表
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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱
（百萬人民幣） （百萬人民幣） 淨賣出－
（百萬人民幣）
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比亞迪 （００２５９４） ３０２﹒０４ １３４８﹒９９ －１０４６﹒９５
寧德時代 （３００７５０） ７６８﹒４１ ７２１﹒５７ ４６﹒８４
美的集團 （０００３３３） ５２６﹒７２ ３８７﹒６２ １３９﹒１０
立訊精密 （００２４７５） ３９９﹒０５ ４５２﹒８２ －５３﹒７７
東方財富 （３０００５９） １５４﹒２３ ５８８﹒０７ －４３３﹒８４
長安汽車 （０００６２５） ２７０﹒７６ ４３６﹒３２ －１６５﹒５６
五糧液 （０００８５８） １２１﹒３４ ５６２﹒６８ －４４１﹒３４
匯川技術 （３００１２４） ２９９﹒９７ ３７０﹒３４ －７０﹒３７
邁瑞醫療 （３００７６０） ２１０﹒３３ ３７３﹒４５ －１６３﹒１２
北方華創 （００２３７１） ３３５﹒１３ ２２０﹒６６ １１４﹒４７
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（以上數字取小數點後兩個位）
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