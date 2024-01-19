《經濟通通訊社１９日專訊》深交所昨日發布《ＥＴＦ市場發展白皮書（２０２３年）》顯

示，截至２０２３年底，境內ＥＴＦ共有８９７隻，總規模達２﹒０５萬億元（人民幣．下同）

，首次突破２萬億元大關。

分類型來看，境內ＥＴＦ（除貨幣基金）規模仍以股票型為主，佔比達８１﹒１％。合格境

內機構投資者（ＱＤＩＩ）型佔比達１２﹒９％，為第二大類。債券型、商品型ＥＴＦ分別佔

４﹒３％、１﹒７％。各類型ＥＴＦ佔比基本與２０２２年底保持一致。

２０２３年，新發市場仍然活躍，共成立非貨幣ＥＴＦ基金１５７隻，合計成立規模

１０４０億元。新發產品的規模貢獻比例大幅下降至１５﹒１％。其中，寬基ＥＴＦ新發市場活

躍，全年共發行４８隻，募集規模３８５億元，佔全年募集總規模的３８﹒０５％，主要集中於

深證５０、創業板２００、科創板１００、中證２０００等新一代寬基產品。

此外，白皮書提到去年共２３隻ＥＴＦ清盤，包括股票型、債券型、商品型等，其中行業主

題類產品共１０隻，文中解釋部分同質化且規模較小的產品因失去競爭力而清盤，市場化的優勝

劣汰機制逐漸形成。（ｌｃ）

