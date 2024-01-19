《環富通基金頻道１９日專訊》施羅德基金管理（中國）有限公司首席投資官安昀指，近期

金融市場持續疲弱，但縱觀整體經濟、金融和各個行業的情況，依然持相對正面的看法。



＊經濟正處低位或現周期反轉，刺激政策有望漸見成效＊



第一，宏觀經濟層面上，雖然經濟復甦或需要更多時間，但從周期角度來看，現在經濟正處

於低位。許多指標包括信貸增長、貨幣活躍度和價格指數疲軟，並處於歷史上多輪經濟周期的低

位，應更關注未來可能出現的周期反轉。

第二，刺激政策已經出台，有望漸見成效。財政政策推動經濟主要取決於發債進度，但隨著

美國經濟和通脹逐步受控，美債利率已逐步向下，從而減緩了中國貨幣政策的壓力，２０２４年

中國國內貨幣政策放鬆的空間可期。



＊企業盈利有好轉跡象，Ａ股估值處於相當吸引水平＊



第三，企業盈利或有好轉跡象。從最近公布的２０２３年第三季財務報告來看，上市公司的

業績已出現一定程度改善，盈利能力暫時企穩。毛利率改善是利好業績的主要原因，其次是由於

第三季中國工業生產價格指數（ＰＰＩ）反彈所致。

第四，與過往歷史、國際和其他資產比較，現時Ａ股估值處於相當吸引的水平。第五，目前

金融市場投資者和社會對股票的情緒較為悲觀，因此未來存在著資金再平衡的空間。



＊投資者需時調整預期，可對財政貨幣政策等有期待＊



雖然部分刺激政策出台，但投資者仍存隱憂。從短期角度來看，經濟各項指標仍然弱勢，亦

顯示出一定的通縮風險。從中期角度來看，金融市場依然憂慮經濟的結構性風險，其中主要聚焦

於房地產市場。本來，刺激政策發揮作用就需要一些時間，金融市場亦期待更大力度政策的出台

。此外，股票市場在面臨重大轉折點時會有一些慣性，而金融市場投資者亦需時調整他們的預期

。

觀察金融市場投資者的心態，可對以下領域有所期待：第一，財政方面，地方政府發債的時

間表和發債後的財政安排；第二，貨幣方面，美債利率向下的調整節奏和力度；第三，房地產市

場方面，如何穩定樓價和銷售面積，讓房地產風險處於可控範圍；第四，產業方面，如何擁抱人

工智能（ＡＩ）大時代。



＊長期看好科技及技術升級，關注「平替」消費行業＊



房地產業及相關的產業鏈依然對中國內地經濟增長有舉足輕重的影響，但不能忽視在經濟總

量放緩下，經濟已悄然發生的結構性轉變，這或許是未來的投資重點。

第一，製造業（尤其是高技術投資），顯示出明顯的韌性，這反映科技及技術升級已經成為

市場共識，長期看好這個主題。第二，中國的汽車、新能源和電子等高端製造業，已開始穩步地

向全球推進，並且在一些海外國家取得一定的市場佔有率，這是中國製造業的實質性進步，隨著

愈來愈多內地企業在海外設置產能，預期市佔率將持續擴大。第三，「平替」（即平價替代品）

消費興起。在經濟及企業盈利調整的背景下，「平替」消費的興起是２０２４年消費市場的一大

亮點，相關公司的業績亦取得亮麗的增長，將持續關注這個行業的發展趨勢。第四，與人工智能

（ＡＩ）相關的創新發展得如火如荼，並持續反映在資本市場上，建議高度關注科技及技術進步

帶來的軟件、硬件和科技應用相關投資機會。第五，密切關注可能出現周期反轉的行業。

（ｗａ）

