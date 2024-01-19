《環富通基金頻道１９日專訊》惠理投資董事兼多元資產投資主管鍾慧欣（Ｋｅｌｌｙ）分

享了她對不同資產類別的最新看法。她指，雖然中國的經濟數據依然疲弱，但已出現一些穩定、

逐步復甦的早期跡象，而中國政府繼續向市場提供流動性和支持，預計第二季經濟開始復甦。至

於其他地方，由於美國可能會避免出現經濟衰退，並且從今年開始降息，加上利率較低、美元走

軟，亞洲股市的背景變得更加樂觀。



＊美國股債超買將進行調整，人幣企穩有利中概股情緒＊



在積極降息預期的推動下，股市大幅上揚，１０年期美國國債收益率大幅下降至４％以下。

市場目前已消化２０２４年降息５％的預期。在這種對金髮女孩情景的樂觀看法推動下，於

２０２３年的最後９個星期，美國股市和債券市場出現最厲害的反彈，這種超買局面將進行調整

。利率預期將是今年最值得關注的因素之一。

雖然中國的經濟數據依然疲弱，但已出現一些穩定、逐步復甦的早期跡象。中國政府繼續向

市場提供流動性和支持。由於比較基數變得更加有利，惠理投資的經濟模型顯示，經濟將從第二

季開始復甦。預計市場將觸底反彈，部分基金將開始重新布局，以迎接今年的Ｕ型反彈。隨著收

益率下降，香港的流動性狀況年底後已有所改善。人民幣企穩也有利於香港上市的中概股情緒。



＊Ａ股首季或現收益下調觸底，美將降息美元走軟亞股樂觀＊



採購經理人指數數據已逐步改善，顯示經濟穩定和逐步復甦的初步跡象。但由於外資參與度

較低，市場情緒依然疲弱。隨著政策進一步放鬆，房地產銷售開始企穩。美元走弱令人民幣走強

，而寬鬆的金融環境為市場提供了一定支撐。２０２４年第一季可能出現收益下調觸底。

由於美國可能會避免出現經濟衰退，並且從今年開始降息，加上利率較低、美元走軟，亞洲

股市的背景變得更加樂觀。中國以外市場的盈利勢頭持續強勁。由於強勁的宏觀環境和國內消費

，印度也處於結構性增長周期。



＊新興市場或跑贏已發展市場，日央行面臨調整幣策壓力＊



美國國債收益率下降和美元疲弱也有利於亞洲以外的新興市場。隨著已發展國家的經濟放緩

，並會在今年稍後開始降息，新興市場可能跑贏已發展市場，但估值也有些偏高。

考慮到日本在元旦發生地震災害，１月份結束負利率政策和收益率曲線控制的預期已經消失

。日圓走軟將在短期內緩解股市的壓力。但薪酬改革仍在繼續進行，愈來愈多公司提高薪酬。由

於薪酬通脹可能會演變成問題，日本央行將繼續面臨調整貨幣政策的壓力。另一方面，公司盈利

增長依然強勁，企業管治改革繼續取得良好進展。



＊亞洲投資等級債券續吸引資金，亞洲高收益債券更活躍＊



亞洲投資等級債券由於具有吸引力的收益率水平和負淨發行量，繼續吸引資金流入。由於新

供應量仍然緊張，信貸息差持續收緊。但由於市場對去年年底的降息預期過於樂觀，市場需要調

整過於鴿派的預期，因此收益率出現了一些短期調整。

隨著息差持續保持在平均水平以上，亞洲高收益債券變得更加活躍，而中國房地產帶來的影

響已經減弱。但由於市場對去年年底的降息預期過於樂觀，市場需要調整過於鴿派的預期，因此

收益率出現了一些短期調整。

息差變得更加緊張，但需求依然強勁。在美國經濟軟著陸的背景下，隨著新興市場債券的基

本因素持續改善，預計新興市場將實現更強勁的增長。



＊金價或有更大幅度調整，多元資產收益成主要回報來源＊



由於市場強烈預期今年將會降息，金價已突破歷史高位。儘管考慮到絕對利率仍然高企，但

出現相對過度的反彈，而中東問題引發的對去美元化的擔憂也助長了這一積極勢頭。雖然黃金仍

然是一種良好的地緣政治對沖工具，但隨著波動性的增加，最近價格飆升，可能導致更大幅度的

調整。

與傳統的單一資產或平衡投資組合相比，多元資產策略的波動性較低，但股票、信貸和大宗

商品等風險資產之間的相關性最近急劇增加。在低收益率的不確定環境下，多元資產收益成為投

資者主要的回報來源。（ｗａ）

