《經濟通通訊１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：





《中國證券報》



有利條件強於不利因素，打好政策組合拳

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展望２０２４年中國經濟運行，發改委有關負責人１８日在國新辦舉行的新聞發布會上表示，中

國發展仍是機遇和挑戰並存。總體上看，有利條件強於不利因素，支撐中國經濟平穩健康發展的

因素仍然較多。



稅費優惠政策落實落細，企業創新投入持續加力

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多位國家稅務總局有關負責人１８日在國新辦新聞發布會上表示，２０２３年，稅務部門落實落

細稅費優惠政策，著力推動經濟回升向好，全國新增減稅降費及退稅緩費逾２﹒２萬億元（人民

幣．下同）。企業創新投入持續加力，申報研發費用加計扣除金額同比增長１３﹒６％。



加強政策溝通，穩定市場預期

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司法部、人行、金融監管總局負責人１８日就《國務院關於修改部分行政法規和國務院決定的決

定》答記者問時表示，人行將進一步提高貨幣政策委員會諮詢議事效率，加強政策溝通、穩定市

場預期，為經濟回升向好營造良好的貨幣金融環境。





《上海證券報》



中國經濟發展呈現「穩、進、好」特徵

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發改委副主任劉蘇社１８日在國新辦新聞發布會上表示，國家統計局公布了２０２３年國民經濟

運行主要指標數據。在世界進入新的動盪變革期、全球經濟增長動能不足的大背景下，中國經濟

發展呈現出「穩、進、好」的特徵。中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。



Ａ股整體股息率逼近歷史高位

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繼２０２３年６月和９月後，多家銀行再次下調存款利率，工商銀行等一年期存款利率為

１﹒５５％。與存款利率不斷下調形成鮮明對比的是，Ａ股整體股息率已逼近歷史高位，其中上

證５０和滬深３００股息率已達４﹒２６％和３﹒１６％，升至近２０年高點。



超七成公司預喜，製造業表現最亮眼

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Ａ股上市公司密集預告２０２３年「成績單」。據統計，截至２０２４年１月１８日１９時，滬

市主板已有７４家公司披露２０２３年業績預告。其中，５２家業績預增或扭虧為盈，預喜占比

超七成。





《證券時報》



《國務院關於修改部分行政法規和國務院決定的決定》公布

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國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《國務院關於修改部分行政法規和國務院決定的決定》

，自公布之日起施行。



十組稅收大數據展現中國經濟活力

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稅收是經濟的晴雨表。國家稅務總局新聞發言人黃運１８日發布了十組稅收大數據－－高端製造

創新突破、統一大市場建設進程加快、社會保障更加有力……從數據情況可以看出，２０２３年

我國經濟回升向好，高質量發展紮實推進。



境內ＥＴＦ總規模首次突破２萬億元

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深交所１８日發布《ＥＴＦ市場發展白皮書（２０２３年）》。據《白皮書》，２０２３年全球

ＥＴＦ市場進一步蓬勃發展，產品數量和規模均創新高。數據顯示，截至２０２３年底，境內

ＥＴＦ共有８９７隻，總規模達２﹒０５萬億元，首次突破２萬億元大關。（ｌｃ）

