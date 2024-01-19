《神州經脈》「國家隊」疑繼續低位買入救市，４隻規模靠前的滬深３００ＥＴＦ今日合計

成交額２５７﹒１２億元（人民幣．下同），不過滬深股市昨日（１８日）暴跌變倒升的反彈態

勢未能延續，今日指數又再重新下跌。滬綜指今早低開低走，收跌０﹒４７％，報

２８３２﹒２８點，二千八關有支持，總結滬指全周跌１﹒７２％，連續第三個星期下跌。

交投氣氛被打回原形，全日兩市成交６６６６億元，按日跌２２﹒９％，陸股通淨流出５２

億元，連續六個交易日流出，合共超過２６５億元。人民銀行今日進行的７１０億元７天期逆回

購，中標利率持平於１﹒８％。全口徑計本周淨投放約１﹒５６萬億元，創一年來新高。



＊今日新聞精選＊



１﹒ ２０２３年中國汽車產銷雙雙突破３０００萬輛，產銷分別同比增長１１﹒６％和１２％

，創歷史新高，連續１５年保持全球第一；汽車出口４９１萬輛，同比增長５７﹒９％，首次躍

居全球第一。工信部副部長辛國斌在今日的國新辦記者會上指出，汽車業存在一些無序競爭行為

，部分地方和企業還存在盲目上馬、重複建設新能源汽車項目情況，這些都需要引起高度重視，

要採取有力措施來加以解決。



２﹒ 人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１９３８，較上個交易日４時３０分收

盤價升８點子，連升兩日，全日在７﹒１９０８至７﹒１９６７之間波動。人民幣兌一美元中間

價報７﹒１１６７，較上個交易日升７點子，中止四連跌，與市場預測偏離仍逾８００點。另據

《彭博》引述消息人士報道，花旗集團要求為中國客戶提供服務的私人銀行家，在前往內地時避

免討論人民幣或相關的對沖貨幣風險。



３﹒ ２０２３年實際使用外資（ＦＤＩ）１１３３９﹒１億元，同比下降８％，從行業看，製

造業實際使用外資金額３１７９﹒２億元，下降１﹒８％。高技術產業引資４２３３﹒４億元，

佔實際使用外資金額比重為３７﹒３％，較２０２２年全年提升１﹒２個百分點，創歷史新高。

從來源地看，法國、英國、荷蘭、瑞士、澳州實際對華投資分別增長８４﹒１％、８１％、

３１﹒５％、２１﹒４％、１７﹒１％（含通過自由港投資數據）。



４﹒ 全國政協在京召開的２０２３年度宏觀經濟形勢分析座談會，全國政協主席王滬寧表示，

廣大政協委員要發揮自身優勢，把握好經濟運行規律和輿論傳播規律，宣傳闡釋好中共中央大政

方針和經濟政策，全面、辯證、長遠看待經濟發展形勢，助力提振發展信心，穩定改善社會預期

，唱響中國經濟光明論。



５﹒ 主打玄學投資、管理資產規模千億級的鼎益豐於去年８月出現兌付問題，１１月遭深圳金

融當局指出存在非法集資風險，如今更被爆出產品大面積爆雷、創始人之一企圖「走佬」被抓，

據報公司債務預計高達超１３００億元，５０萬投資人面臨血本無歸的風險。



６﹒ 百強汽車經銷商－－廣東永奧投資集團有限公司被爆因資金鏈斷裂而倒閉，旗下門店關停

，員工被拖欠工資。旗下一些４Ｓ店的車輛被銀行連夜拖走；有多名已購車車主則投訴無法提車

。永奧集團已報請政府有關部門介入處理。東莞市南城街道、寮步鎮已組成調查組，依法依規採

取了資產保全等措施，積極保護相關人員合法權益。針對員工工資拖欠，政府調查組已派員進駐

永奧登記人員信息，搜查相關證據；針對車輛交付困難，調查組已就該公司旗下４Ｓ店車輛交付

情況進行調查登記，依法優先保障已全款購車車主的合法權益。



７﹒ ２０２３年全年北京實現地區生產總值４３７６０﹒７億元，比上年增長５﹒２％，與全

國ＧＤＰ增速一致。另外，上海海關公布，２０２３年上海市進出口總值４﹒２１萬億元，創歷

史新高，同比增長０﹒７％。其中，出口增長１﹒６％；進口增長０﹒１％；貿易逆差

７３６５﹒７億元，收窄３﹒２％。對最大貿易夥伴歐盟進出口增長２﹒７％，對美國進出口下

降８﹒１％；對澳洲進出口增長１５﹒８％。



８﹒ 多家外資行獲批成為非金融企業債務融資工具一般主承銷商及承銷商。其中，星展銀行（

中國）獲批成為非金融企業債務融資工具承銷商，可以從事全部類別債務融資工具承銷業務。渣

打銀行（中國）獲得交易商協會授予的非金融企業債務融資工具一般主承銷業務資格，是首批獲

得該資格的外資銀行之一。滙豐銀行（中國）同樣獲批成為非金融企業債務融資工具一般主承銷

商，可以從事全部類別債務融資工具主承銷業務。（ｃｔ）

