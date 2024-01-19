《鍾之日記》１月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



疑「國家隊」繼續低位買入救市，４隻規模靠前的滬深３００ＥＴＦ合計成交額

２５７﹒１２億元人民幣，不過股市反彈態勢未能延續，滬綜指今早低開０﹒３１％，在能源、

軍工、券商等板塊領跌下，滬指半日跌約０﹒５％，午後反應不大，跌幅維持在０﹒４７％收市

，報２８３２﹒２８點，二千八關有支持，至於深成指跌０﹒６８％，創業板指重新挫

０﹒９８％。

總結滬指全周跌１﹒７２％，連續第三個星期下跌。

交投氣氛被打回原形，全日兩市成交６６６６億元人民幣，按日跌２２﹒９％，陸股通淨流

出５２億元人民幣，連續六個交易日流出，合共超過２６５億元人民幣。



＊港股再逼近低位，成交返回千億之下＊



恒指今日高開１２點報１５４０４，曾升最多１４８點，但之後明確回跌，恒指曾跌１８３

點低見１５２０７，逼近昨日創下的１４個半月低位，好在尾市跌幅收窄，恒指收市跌８３點或

０﹒５％，報１５３０８，主板成交進一步萎縮至近９６９億元。總結港股全周錄得５﹒８％的

驚人跌幅，連續第三個星期下跌。



＊工信部放話，電動車新貴緊張＊



工信部相關負責人今日在記者會上宣布，２０２３年中國汽車產銷雙雙突破３０００萬輛，

產銷分別同比增長１１﹒６％和１２％，創歷史新高，連續１５年保持全球第一；汽車出口

４９１萬輛，同比增長５７﹒９％，首次躍居全球第一。

然而產量高、銷量高不代表中國汽車產業欣欣向榮，反而是在中國居民汽車需求接近飽和前

，汽車廠商之間進行存量博弈的結果，去年中國車企發起過幾輪減價戰，但是加入競爭的企業越

來越多，華為聯手賽力斯推出問界系列汽車，小米（０１８１０）也在密鑼緊鼓籌備新車，業界

擔心不少車企會在數年內被淘汰。

工信部副部長辛國斌在記者會上指出，多數新能源汽車企業特別是以內銷為主的企業，還沒

有實現盈利，產品銷售當中還存在無序競爭的行為，部分地方和企業亦存在盲目上馬、重複建設

新能源汽車項目情況，這些都需要引起高度重視，要採取有力措施來加以解決。

汽車新勢力今日集體捱沽，零跑汽車（０９８６３）跌４﹒８％，小鵬汽車（０９８６８）

挫４％，蔚來（０９８６６）跌２﹒８％，理想汽車（０２０１５）跌２﹒７％。

另外，百強汽車經銷商廣東永奧多家門店集體倒閉，員工遭欠薪，有展售汽車被銀行抵押，

導致下了定金的消費者無法提車。消息刺激汽車經銷股集體跌，美東汽車（０１２６８）挫

５﹒４％，和諧汽車（０３８３６）跌３﹒８％，永達汽車（０３６６９）跌２﹒２％，中升控

股（００８８１）跌１﹒１％。



＊中資券商維穩壓力大，中信証券否認暫停融券＊



Ａ場跌不休，官方多方面維穩，基金掃貨滬深３００ＥＴＦ等、當局更要求一些機構投資者

不要賣出股票，而最新市場傳出有大型券商暫停對部分客戶的融券業務，停止向其借出股票，同

時提高對機構投資者進行融券業務的要求。市場直指該大型券商是中信証券（０６０３０）。不

過，中信証券迅速向多家內媒否認暫停融券業務，也不存在任何監管指導。

內地的融券業務是指投資者向證券公司交納一定的保證金，融入一定數量的證券並賣出的交

易行為。融券是一種賣空交易，實際上是做空行為。在Ａ股市場整體低迷的情況下，融券作為一

種做空工具，備受爭議。

去年１０月１４日，滬深北交易所發布優化融券交易通知，明確「限售股不得融券」的要求

。同時，要求證券公司應當按照穿透原則核查投資者情況，對投資者的相關交易行為進行前端控

制，嚴禁參與違規或為違規提供便利。

近日廣發証券（０１７７６）發布新規則，自２０２４年１月１５日起，決定禁止融資買入

證券用於償還融券負債。

中資券商的業務開展無疑在跌市下受到影響，維穩任務「任重道遠」，中金公司

（０３９０８）今日收跌２﹒４％，海通證券（０６８３７）跌１﹒９％、廣發證券

（０１７７６）跌１﹒７％、中國銀河（０６８８１）跌０﹒５％，中信証券（０６０３０）則

升０﹒７％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

