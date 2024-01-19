《經濟通通訊社１９日專訊》工業和信息化部副部長辛國斌在今日的國新辦記者會上指出，

多數新能源汽車企業特別是以內銷為主的企業，還沒有實現盈利，產品銷售當中還存在無序競爭

的行為，部分地方和企業亦存在盲目上馬、重複建設新能源汽車項目情況，這些都需要引起高度

重視，要採取有力措施來加以解決。

與華為合作造車的賽力斯（滬：６０１１２７）股價現跌２﹒４％，報６２﹒８６元人民幣

；連帶其他華為汽車概念走低，聖龍股份（滬：６０３１７８）挫６﹒８％，德爾股份

（深：３００４７３）跌４﹒５％，拓普集團（滬：６０１６８９）跌４﹒２％，豐華股份

（滬：６００６１５）跌４％，誠邁科技（深：３００５９８）跌３﹒９％。

其他汽車股方面，北汽藍谷（滬：６００７３３）跌１﹒７％，長安汽車

（深：０００６２５）跌１﹒２％，比亞迪（深：００２５９４）、長城汽車

（滬：６０１６３３）齊跌０﹒３％，上汽集團（滬：６００１０４）軟０﹒２％。

辛國斌表示，下一步將會同相關部門進一步加強宏觀指導，加強行業管理，推動汽車產業高

質量發展。要落實落細車購稅減免等優惠政策，開展好公共領域車輛全面電動化試點和新能源汽

車下鄉活動，積極擴大新能源汽車消費，保持產業穩定運行；要支持企業開展聯合創新，加大車

用芯片、全固態電池、高級別自動駕駛等技術攻關，進一步提升產品市場競爭力。（ｅｙ）

