《經濟通通訊社１９日專訊》近期，內地多家銀行透露了今年信貸投放重點，明確時序進度

，在信貸投放結構方面，多家銀行提到將聚焦製造業、科技金融、綠色金融、民營企業等方面。

從項目儲備規模來看，江蘇銀行（滬：６００９１９）表示，該行２０２４年「開門紅」項

目儲備規模同比多增近２０％，主要分布在綠色低碳、先進製造、科技創新和基建等領域，預計

２０２４年信貸投放將繼續保持平穩增長。

杭州銀行（滬：６００９２６）稱，春耕儲備充足，各條線儲備量超過去年同期，其中，對

公項目儲備已超１０００億元人民幣，投向上除基建領域外，投向實體領域的儲備也較為充足。

江陰銀行（深：００２８０７）表示，將重點支持民營企業和製造業企業，重點推進供應鏈

、產業鏈金融，瞄準戰略性新興產業、先進製造業、「專精特新」企業等重點領域產業鏈上的企

業，以更實舉措支持實體經濟發展。寧波銀行（深：００２１４２）貸款投向以先進製造業、民

營小微、進出口企業為重點。

展望未來，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，去年四季度官方製造業ＰＭＩ持續運行在收

縮區間，穩增長政策需求加大，這會從供給端對新發放貸款形成一定推動作用。由此，預計１月

份新增貸款大概率會保持同比多增。（ｌｃ）

