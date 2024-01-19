《經濟通通訊社１９日專訊》綜合傳媒報道，針對近日網傳百強汽車經銷商－－廣東永奧投

資集團有限公司瀕臨破產、旗下多家汽車品牌門店停業的事件，東莞市南城街道、寮步鎮已組成

調查組，依法依規採取了資產保全等措施，積極保護相關人員合法權益。

據悉，針對員工工資拖欠，政府調查組已派員進駐永奧登記人員信息，搜查相關證據；針對

車輛交付困難，調查組已就該公司旗下４Ｓ店車輛交付情況進行調查登記，依法優先保障已全款

購車車主的合法權益。

據該公司相關負責人透露，因經營不善、風險把控不嚴引發的有關問題，永奧集團已報請政

府有關部門介入處理。接下來，將動用各種資源，全力為客戶及員工解決問題。



＊傳門店被銀行拖車，車主無法提車＊



據企查查ＡＰＰ資料顯示，廣東永奧集團在深圳、東莞、惠州、茂名、陽江、中山、珠海等

地擁知名品牌４Ｓ汽車專營店，和眾多的汽車銷售售後服務網點，經營代理的汽車品牌包括奧迪

、大眾、奔馳、寶馬等名車。

昨日有公眾號爆料，廣東永奧因資金鏈斷裂而倒閉，旗下門店關停，員工被拖欠工資。另有

網友分享的視頻顯示，永奧旗下一些４Ｓ店的車輛被銀行連夜拖走；有多名已購車車主則投訴無

法提車。

值得注意的是，中國汽車經銷商普遍採用以車輛合格證作「質押」向銀行貸款的經營模式。

所謂車輛合格證是機動車整車出廠合格的證明，由車企印製並隨車發送，是消費者為汽車上牌和

購買保險的有效憑證。現實中，汽車經銷商往往把合格證抵押到銀行拿到貸款，以獲得運轉資金

，倘４Ｓ店將車輛銷售出去，但車主付款後，經銷商沒有償還銀行貸款贖回該合格證，資金挪做

他用，消費者就拿不到合格證，銀行也有權收回抵押品。（ｒｙ）

