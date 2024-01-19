《經濟通通訊社１９日專訊》昨日（１８日）４隻滬深３００ＥＴＦ合計成交額近３１２億

元，遠超平日水平，被指背後是「國家隊」買入救市，助力滬深股市昨日尾盤暴跌變倒升。不過

股市反彈態勢未能延續至今日，滬綜指今早低開０﹒３１％，在能源、竣工、券商等板塊領跌下

，滬指半日跌０﹒４７％，報２８３２﹒２９點，二千八關有支持，至於深成指跌０﹒３６％，

創業板指低開０﹒６％。

值得留意的是，維穩發功未能討得外資歡心，相反陸股通目前淨流出超過６７億元（人民幣

．下同）；兩市半日成交４３９１億元，較上日同時段成交減少１４﹒３％。

人民銀行今日進行的７１０億元７天期逆回購，淨投放６０億元，全口徑計本周淨投放約

１﹒５６萬億元，創一年來新高。

另外，網傳廣發証券有客戶買入中證５００指數雪球產品爆倉，關注其今日公布核實結果。



＊券商股集體飄綠＊



維穩因素消褪，券商股今早集體下跌，國盛金控（深：００２６７０）瀉３﹒７％，華鑫股

份（滬：６００６２１）跌２﹒７％，首創證券（滬：６０１１３６）跌２﹒２％，中國銀河

（滬：６０１８８１）跌１﹒６％，中信建投（滬：６０１０６６）跌１﹒５％。

旅遊股捱沽數日又彈升，雲南旅遊（深：００２０５９）、麗江股份（深：００２０３３）

漲停，九華旅遊（滬：６０３１９９）升８﹒２％，桂林旅遊（深：０００９７８）升６﹒８％

，張家界（深：０００４３０）升５﹒１％。



＊煤炭股連續三日回調＊



Ａ股煤炭板塊此前迎來破記錄高位，今日連續第三日回調，中國神華（滬：６０１０８８）

跌３﹒４％，兗礦能源（滬：６００１８８）跌２﹒７％，山煤國際（滬：６００５４６）跌

２﹒４％，晉控煤業（滬：６０１００１）跌２﹒１％。

安源煤業（滬：６００３９７）公布，其所屬豐城曲江煤炭開發有限責任公司發生安全事故

，１人搶救無效死亡，公司對曲江子公司進行停產整頓，並安排其他煤礦停產自查自改兩天。安

源煤業股價挫６﹒８％，報２﹒７４元。（ｅｙ）

