《經濟通通訊社１９日專訊》疑「國家隊」繼續低位買入救市，４隻規模靠前的滬深

３００ＥＴＦ合計成交額２５７﹒１２億元（人民幣．下同），不過股市反彈態勢未能延續，滬

綜指今早低開０﹒３１％，在能源、軍工、券商等板塊領跌下，滬指半日跌約０﹒５％，午後反

應不大，跌幅維持在０﹒４７％收市，報２８３２﹒２８點，二千八關有支持，至於深成指跌

０﹒６８％，創業板指重新挫０﹒９８％。

交投氣氛被打回原形，全日兩市成交６６６６億元，按日跌２２﹒９％，陸股通淨流出５２

億元，連續六個交易日流出，合共超過２６５億元。

回顧全周Ａ股上演極端行情。周一（１５日）人行公布超額平價續做ＭＬＦ，市場感失望滬

綜指僅微升，翌日起Ａ股進入震動模式，周二（１６日）滬指早段大跌，直至穿三年半新低後觸

發維穩，收市倒升０﹒３％，周三（１７日）在當局公布多項重磅數據後，市場信心大失，當日

超過５０００隻個股飄綠，滬指不但刷新低位，更創下超過１年來最大單日跌幅，昨日（１８日

）暴跌行情持續，不過在資金爆買滬深ＥＴＦ後，滬指上演大奇跡日，暴跌變倒升，不過今日指

數又再重新下跌。總結滬指全周跌１﹒７２％，連續第三個星期下跌。



＊券商集體見綠，四大行個別走＊



維穩行情褪色，券商股今日集體下跌，國盛金控（深：００２６７０）瀉３﹒７％，華鑫股

份（滬：６００６２１）跌２﹒８％，中國銀河（滬：６０１８８１）跌１﹒８％，中金公司

（滬：６０１９９５）跌１﹒７％。

四大行表現個別，中國銀行（滬：６０１９８８）跌１％，建設銀行（滬：６０１９３９）

跌０﹒６％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒３％，工商銀行（滬：６０１３９８）則升

０﹒８％。



＊汽車股捱沽，賽力斯挫３％＊



工信部副部長辛國斌今日上指出，多數新能源汽車企業特別是以內銷為主的企業，還沒有實

現盈利，產品銷售當中還存在無序競爭的行為，部分地方和企業亦存在盲目上馬、重複建設新能

源汽車項目情況，這些都需要引起高度重視，要採取有力措施來加以解決。

與華為合作造車的賽力斯（滬：６０１１２７）股價跌３﹒２％，連帶其他華為汽車概念走

低，聖龍股份（滬：６０３１７８）挫７﹒８％，潤和軟件（深：３００３３９）跌６％，誠邁

科技（深：３００５９８）走低５﹒２％，德爾股份（深：３００４７３）跌４﹒４％，銀寶山

新（深：００２７８６）跌４％。

至於其他車股，北汽藍谷（滬：６００７３３）跌２﹒１％，長安汽車

（深：０００６２５）跌１﹒３％，比亞迪（深：００２５９４）跌０﹒６％。（ｅｙ）





表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３２６９﹒７８ －０﹒１５

上證綜合指數 ２８３２﹒２８ －０﹒４７ ２９６７﹒１７

上證Ａ股指數 ２９６９﹒５８ －０﹒４７

深證成份指數 ８７８７﹒０２ －０﹒６８ ３６９８﹒９２

深圳創業板指數 １７１５﹒４４ －０﹒９８

上證Ｂ股指數 ２２４﹒３５ －０﹒５０ ０﹒８３

深證Ｂ股指數 １０１８﹒８３ －０﹒２１ ０﹒４７

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