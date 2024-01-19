《經濟通通訊社１９日專訊》在內地，教師崗位一向被人認為失業風險低、社會地位高，是

不少人夢寐以求的工作，但隨著中國出生率節節下降、地方財政壓力漸大，加上當局力推「縣管

校聘」機制，如今部分地區教師的鐵飯碗性質開始褪色。

在北京是豐台區，當地教育發展理事會最近通過一系列改革措施，包括加強對教師的年度考

核和考核結果運用，探索建立教師退出機制。據報寧夏、貴州、廣東等多地之前都有探索教師退

出機制，但基於北京的首都屬性，今次豐台區實施改革終引發全國教師群體的關注。

根據新規，北京市豐台區對聘期內年度考核不合格的教師，聘期結束後學校可不再續聘，或

降低崗位等級、調整崗位聘用；對於不服從組織安排或者安排到新崗位後年度考核仍不合格的，

學校可按規定程序解除聘用合同；對教師資格定期註冊不合格或逾期不註冊的人員，不得再從事

教學工作崗位。



＊機構：預計２０３５年有近１９０萬教師過剩＊



有內媒此前引述豐台區教委副主任翟洪臣在工作會議上的說話指，少部分教師抱有「鐵飯碗

」觀念，工作幹好幹壞一個樣，甚至有個別教師出現「躺平」的現象。

不過有媒體認為，教師退出機制是為未來更好開展「縣管校聘」做準備。縣管校聘是指，縣

級教育行政部門對縣域內教師實行統一管理，由當局負責師資分配，學校只負責教師的日常管理

，希望通過互派教師的方式幫助薄弱學校的發展，尤其是鄉村區域。

但歸根究底，地方開始探索教師退出機制，本質原因還是為未來師資過剩做部署。根據高等

教育諮詢機構麥可思的報告，預計中國到２０３５年將有約１５０萬小學教師、３７萬初中教師

過剩；教育部基礎教育司司長田祖蔭此前撰文指出，未來１０年中國國基礎教育學齡人口會出現

較為明顯的峰谷變化，長期來看，學前教育人口將明顯減少，義務教育人口將先達峰後下降。

（ｅｙ）

