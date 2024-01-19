《經濟通通訊社１９日專訊》中國通號（０３９６９）（滬：６８８００９）公布，周志亮
辭任董事長及執行董事，而郭永宏辭任非執行董事，均自昨天起生效。
該集團指，兩人辭任後，提名委員會及審計與風險管理委員會均不符合上市規則規定，將盡
快物色人選。至於周志亮及郭永宏各自已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關辭任事宜需股東
或聯交所垂注。（ｗｈ）
【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動
19/01/2024 07:53
《國企紅籌》中國通號（０３９６９）董事長及執董周志亮辭任
《經濟通通訊社１９日專訊》中國通號（０３９６９）（滬：６８８００９）公布，周志亮
辭任董事長及執行董事，而郭永宏辭任非執行董事，均自昨天起生效。
該集團指，兩人辭任後，提名委員會及審計與風險管理委員會均不符合上市規則規定，將盡
快物色人選。至於周志亮及郭永宏各自已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關辭任事宜需股東
或聯交所垂注。（ｗｈ）
【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動
上一篇新聞︰19/01/2024 07:53 《國企紅籌》中國通號（０３９６９）中標１０項目涉３１億人幣
19/01/2024 07:53 《國企紅籌》贛鋒鋰業（０１７７２）訂協議，向現代汽車長期供貨
19/01/2024 07:53 《國企紅籌》藥明康德（０２３５９）註銷逾１５４６萬股Ｈ股
19/01/2024 07:53 《國企紅籌》中金公司（０３９０８）發中期票據，籌１２億美元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰