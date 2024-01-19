《經濟通通訊社１９日專訊》中國通號（０３９６９）（滬：６８８００９）公布，周志亮

辭任董事長及執行董事，而郭永宏辭任非執行董事，均自昨天起生效。

該集團指，兩人辭任後，提名委員會及審計與風險管理委員會均不符合上市規則規定，將盡

快物色人選。至於周志亮及郭永宏各自已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關辭任事宜需股東

或聯交所垂注。（ｗｈ）

