  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

19/01/2024 07:53

《國企紅籌》中國通號（０３９６９）中標１０項目涉３１億人幣

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國通號（０３９６９）（滬：６８８００９）公布，中標
１０個項目涉３０﹒６４億元（人民幣．下同），佔２０２２年度營業收入約７﹒６％。
　　該集團指，其中新建鄭州南站兩個項目中標額分別為８﹒０６億元及４﹒４６億元，而新建
衢州至麗水鐵路衢州至松陽段站後工程弱電項目，中標金額２﹒１４億元。（ｗｈ）

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

上一篇新聞︰19/01/2024 07:53  《國企紅籌》中金公司（０３９０８）發中期票據，籌１２億美元

下一篇新聞︰19/01/2024 07:53  《國企紅籌》中國通號（０３９６９）董事長及執董周志亮辭任

其他AH股新聞
More

19/01/2024 07:53  《國企紅籌》贛鋒鋰業（０１７７２）訂協議，向現代汽車長期供貨

19/01/2024 07:53  《國企紅籌》藥明康德（０２３５９）註銷逾１５４６萬股Ｈ股

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金