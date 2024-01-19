《經濟通通訊社１９日專訊》中國通號（０３９６９）（滬：６８８００９）公布，中標
１０個項目涉３０﹒６４億元（人民幣．下同），佔２０２２年度營業收入約７﹒６％。
該集團指，其中新建鄭州南站兩個項目中標額分別為８﹒０６億元及４﹒４６億元，而新建
衢州至麗水鐵路衢州至松陽段站後工程弱電項目，中標金額２﹒１４億元。（ｗｈ）
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19/01/2024 07:53
《國企紅籌》中國通號（０３９６９）中標１０項目涉３１億人幣
《經濟通通訊社１９日專訊》中國通號（０３９６９）（滬：６８８００９）公布，中標
１０個項目涉３０﹒６４億元（人民幣．下同），佔２０２２年度營業收入約７﹒６％。
該集團指，其中新建鄭州南站兩個項目中標額分別為８﹒０６億元及４﹒４６億元，而新建
衢州至麗水鐵路衢州至松陽段站後工程弱電項目，中標金額２﹒１４億元。（ｗｈ）
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