《經濟通通訊社１９日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）公布，向計劃
受託人直接回購約１５４６﹒７５萬股Ｈ股，回購價約１２﹒８８億元，並已於昨日註銷已購入
獎勵股份，有關股份佔約０﹒５２％股權。
該集團指，回購註銷股份未導致股票分布情況不符合上市條件的要求，亦不會對經營業績產
生重大影響。（ｗｈ）
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19/01/2024 07:53
《國企紅籌》藥明康德（０２３５９）註銷逾１５４６萬股Ｈ股
《經濟通通訊社１９日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）公布，向計劃
受託人直接回購約１５４６﹒７５萬股Ｈ股，回購價約１２﹒８８億元，並已於昨日註銷已購入
獎勵股份，有關股份佔約０﹒５２％股權。
該集團指，回購註銷股份未導致股票分布情況不符合上市條件的要求，亦不會對經營業績產
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