《經濟通通訊社１９日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）公布，向計劃

受託人直接回購約１５４６﹒７５萬股Ｈ股，回購價約１２﹒８８億元，並已於昨日註銷已購入

獎勵股份，有關股份佔約０﹒５２％股權。

該集團指，回購註銷股份未導致股票分布情況不符合上市條件的要求，亦不會對經營業績產

生重大影響。（ｗｈ）

