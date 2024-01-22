《經濟通通訊社２２日專訊》多家市場機構發布數據顯示，四季度北京寫字樓市場空置率上
升，租金大幅下跌。第一太平戴維斯的數據顯示，截至去年末，北京甲級寫字樓市場的空置率為
２０﹒４％，為近年來首次升「破２」。
北京寫字樓空置率持續走高的主要原因是市場租賃需求不足。戴德梁行的數據顯示，
２０２３年四季度北京全市和五大核心商圈寫字樓淨吸納量均為負值，分別為負２﹒３萬平方米
和負４﹒２萬平方米。淨吸納量為負，意味著租戶退租面積超過新增租賃面積。
從全年來看，北京寫字樓市場去年淨吸納量為正，即１４﹒８萬平方米，但同比下降
１４﹒５％，為歷史較低水平。
空置率節節攀升，推動北京寫字樓市場租金持續下滑。根據戴德梁行的數據，截至去年四季
度末，北京甲級寫字樓租金由「３字頭」跌入「２字頭」，為每月每平方米２９７﹒９元人民幣
，環比和同比分別下降３﹒２％和７﹒３％。
新增入市項目的體量也是影響寫字樓空置率的原因之一。根據第一太平戴維斯的預測，
２０２４年至２０２６年北京甲級寫字樓供應量將保持平穩，預計年平均供應量約６０萬平方米
，但考慮到當前宏觀經濟增速放緩、各行業租賃需求普遍回調等因素影響，北京甲級寫字樓中短
期內仍面臨較大去化壓力，空置率將逐步增長，租金則因高空置而逐漸下滑。
高力國際北京分公司董事總經理李娟表示，只要全市場空置率維持在２０％的高位，市場平
均租金就沒有觸底反彈的可能。同時高空置率持續時間愈長，租金下行壓力就愈大，因此
２０２４年租金價格中樞仍將持續下移，租金「２字頭」時代已經開啟。（ｌｃ）
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