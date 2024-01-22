《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》摩根資產管理資深環球市場策略師朱超平

日前在上海舉辦的發布會上表示，進入２０２４年，伴隨國內經濟增長預期企穩，盈利預測下修

的壓力有望緩解，疊加貨幣寬鬆政策逐漸落地，Ａ股市場情緒可能得到一定提振，加之一季度有

望見到工業企業進入補庫存階段，市場中盈利前景穩定的板塊和標的可能存在上行空間。

他表示，經歷了盈利預測的下修後，目前市場對中國股票的預期已經相對穩定。多家大型科

技平台的通訊服務與非必要消費類股票的目前市盈率均低於１５年平均值，但總體盈利在

２０２３年與２０２４年預期能持續增長。

除了盈利增長，摩根資產管理認為，部分中國股票的股息收益率也具有吸引力。在經濟增速

放緩的環境中，上市公司往往減少新增項目投資，轉而採取增加派息的方式回饋投資者，截至

２０２３年１０月底，Ｗｉｎｄ數據顯示，滬深３００指數的總體股息收益率已經達到２﹒７％

。

對於可投資的板塊，朱超平建議，自身具有增長邏輯，以及與經濟周期相關性較低的板塊值

得關注。當前，中國製造業結構正出現變化，加上人工智能新一代的通用技術創新，都可能意味

著更多投資機會，比如ＡＩ供給端、ＡＩ應用端（智能汽車、人形機器人、辦公應用、娛樂等）

；新能源、電動車和先進製造業等新興產業持續受到政策支持，同時也具有國際的競爭力，海外

需求或可提供盈利來源，而消費電子周期復甦、ＡＩ手機ＰＣ驅動換機、ＭＲＡＲ等新品周期驅

動，三重邏輯共振或將帶來２０２４年內的板塊性行情。（ｌｃ）

