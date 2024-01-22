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AH股新聞

22/01/2024 10:16

《神州金融》踩雷信託理財，２６家Ａ股公司近２０億產品無法兌付

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據《第一財經》統計，去年以來，已有２６家Ａ股上市公司購
買的信託理財產品到期無法兌付，共計金額近２０億元（人民幣．下同），涉及信託公司共計５
家，包括國通信託、外貿信託、中融信託、五礦信託、雲南信託。其中約有２０家Ａ股上市公告
踩雷中融信託旗下產品。
　　整體來看，逾期兌付的信託理財產品的預期年化收益率區間高達５﹒６％－７﹒２％，高於
同期銀行存款、銀行理財等低風險理財產品的收益率。
　　舉例來說，橫店集團旗下兩家上市公司橫店東磁（深：００２０５６）、英洛華
（深：０００７９５）就雙雙踩雷。英洛華全資子公司聯宜電機一年前以１﹒２億元認購的「國
通信託．天瑜四號單一資金信託」，預期年化收益率為５﹒３５％，僅收回４３６﹒９２萬元，
其餘款項的收回存在不確定性。
　　橫店東磁２０２２年１１月２２日以自有資金３億元認購了國通信託．盈瑜一號單一資金信
託，預期年化收益率為５﹒５％。截至去年１１月２５日，公司收回１３７５萬元，其餘可能存
在無法按期兌付或全額兌付的風險。
　　上述兩家公司購買的信託理財產品無法按期全部兌付，都是「踩雷」了去年跑路的杭州瑜瑤
私募。
　　業內人士指，上市公司購買的信託理財產品未能如期兌付，短期來看對他們的二級市場表現
會造成影響，同時也會增加上市公司的資金壓力及聲譽。去年以來，上市公司頻頻踩雷信託理財
，與地產事件頻出也有關。到了２０２４年，信託行業壓力仍存。（ｌｃ）

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