《經濟通通訊社２２日專訊》遼寧方大集團董事局主席方威上周六（２０日）在海航航空專

題會上提出，２０２３年方大集團所有板塊都盈利了，航空板塊整體是微利，建議航空板塊盈利

企業給每個普通員工發１萬元（人民幣．下同）紅包，虧損企業給每個普通員工發５０００元紅

包，並建議飛行員小時費和機務人員工資上漲５％。

方威表示，海航航空（滬：６００２２１）２０２３年實現了經營性盈利。２０２４年是新

海航的大發展年，要落實好「全服務」轉型，新海航２０２９年機隊規模要達到１０００架，

２０３５年達到１２００架至１３００架。

海航航空集團在疫情期間經歷了破產重整。２０２１年１２月８日起，海航集團航空主業的

經營管理實際控制權利正式移交至戰略投資者遼寧方大集團。海航控股的控股股東變更為海南方

大航空，實際控制人變更為自然人方威，方威為遼寧方大集團董事局主席。

海航控股三季報顯示，海航第三季度營收１９１﹒０２億元，同比增近１﹒５倍；淨利潤

２４﹒９５億元，去年同期虧損８０﹒０２億元，實現同比扭虧。前三季度實現營收

４６７﹒３８億元，營收同比增近１﹒５倍；淨利潤為８﹒８５億元，去年同期虧損

２０８﹒３９億元，實現同比扭虧。（ｌｃ）

