《經濟通通訊社２２日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０７﹒１９億元，買盤超賣盤，額度全日使用１２﹒８１億元，佔每日額度２﹒５％
。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０１﹒２２億元，買盤超賣
盤，額度全日使用１８﹒７８億元，佔每日額度４﹒５％。
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22/01/2024 16:20
《滬港通》北向額度全日使用１２﹒８億，南向使用１８﹒８億
《經濟通通訊社２２日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０７﹒１９億元，買盤超賣盤，額度全日使用１２﹒８１億元，佔每日額度２﹒５％
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南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０１﹒２２億元，買盤超賣
盤，額度全日使用１８﹒７８億元，佔每日額度４﹒５％。
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