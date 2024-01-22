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AH股新聞

22/01/2024 16:20

《深港通》北向額度全日使用７﹒７億，南向使用２﹒５億

　　《經濟通通訊社２２日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５１２﹒２８億元，買盤超賣盤，額度全日使用７﹒７２億元，佔每日額度１﹒５％。
　　南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４１７﹒４５億元，買盤超賣
盤，額度全日使用２﹒５５億元，佔每日額度０﹒６％。

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