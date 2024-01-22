《經濟通通訊２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



為強國建設、民族復興偉業貢獻更大金融力量

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在１６日至１９日舉行的省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班上，國家主席習近

平從黨和國家事業發展全局戰略高度，深刻闡述了推動中國金融高質量發展的一系列重大理論和

實踐問題，為新時代新徵程金融工作怎麼看、怎麼干指明方向。



聚力穩投資，地方債發行增量使用提效

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２０２４年地方債發行日前開閘。Ｗｉｎｄ數據顯示，１月２２日至２８日一周內，即將發行的

地方債共２３隻，規模合計１８８９﹒３７億元人民幣。專家表示，為發揮穩投資功效，

２０２４年地方債發行規模將適度增加，新增專項債規模額度有望較去年小幅增長，資金使用效

益將提升。



金融監管總局：有效防範化解重大風險

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國家金融監督管理總局黨委１月２０日召開擴大會議提出，要堅定不移走好中國特色金融發展之

路，以金融高質量發展推進金融強國建設，全面落實強監管嚴監管要求，有效防範化解重大金融

風險。





《上海證券報》



為強國建設、民族復興偉業貢獻更大金融力量

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在１６日至１９日舉行的省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班上，國家主席習近

平從黨和國家事業發展全局戰略高度，深刻闡述了推動中國金融高質量發展的一系列重大理論和

實踐問題，為新時代新徵程金融工作怎麼看、怎麼干指明方向。



全面加強從嚴監管，推動股票發行註冊制走深走實

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在中證監舉行的２０２４年第二場新聞發布會上，相關部門負責人就股票發行註冊制從嚴監管、

走深走實等熱點話題進行了回應，並表示「實行註冊制絕不是放任不管、一放了之」。



優化金融資源調配，高質量構建大資管格局

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一頭連接資金端，另一頭對接實體經濟，資管行業是調配金融資源支持經濟社會發展的主力軍。

當前，金融監管總局新設立的資管司將統一監管信託公司、理財公司、保險資管公司三類資管機

構。監管機制變革必將給這三類資管機構帶來新的發展思路。





《證券時報》



多地工業部署「新」字開局，前沿科技劇透未來

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科創企業是推進新型工業化的主體力量。新年伊始，多個經濟大省（市）已對今年工業經濟工作

展開部署。記者發現，圍繞「新」字的新型工業化、新質生產力、新動能、新優勢、新增長點等

關鍵詞頻頻出現。



春節前夕中國出境遊市場火熱

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春節臨近，加之正值寒假期間，旅遊和探親需求顯著增加，各地出入境證件辦理數量大幅增長。

浙江杭州日均出入境業務辦理量超過５０００件，山東青島為計劃寒假出行的學生群體開設中小

學生出入境辦證專場。



打造「東方蔓越莓之都」，穩步推進育種國產化

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黑龍江撫遠擁有亞洲最大的規模化蔓越莓種植基地，當地政府繼續大力扶持蔓越莓產業發展，蔓

越莓的種植面積在未來或將進一步擴大。與此同時，撫遠也在穩步推進培育超級太空莓種苗，實

現蔓越莓育種國產化。（ｌｃ）

