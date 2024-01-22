《神州經脈》踏入２０２４年，滬深股市如同踩地雷般，小跌大崩不絕，今日更是恐慌式下

瀉，開市已即告跌，午後隨著港股跌穿心理關口，跌幅亦一路擴大，滬綜指失守二千八關後更直

接做自由落體運動，愈跌愈急、愈踩愈深，國家隊穩盤力量閃現但無力回天，市場恐慌情緒一發

不可收拾，滬指最多曾瀉３﹒４％至２７３５﹒３７點，收市瀉２﹒７％，報２７５６﹒３４點

，繼續刷新２０２０年４月以來新低，全日逼近５０００隻個股下跌，上升個股只有１２５隻。

深市反應更差，深成指大跌３﹒５％，截至目前本月指數蒸發１１％，是自２０１９年２月以來

新低，創業板指跌２﹒８３％，創２０１９年１２月以來新低。兩市全日成交７９４０億元（人

民幣．下同），按日大增１９％，外資見低位吸納，淨流入超過１０億元。 人民幣兌一

美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１９６８，較上個交易日４時３０分收盤價跌３０點子。

人民幣兌一美元中間價報７﹒１１０５，較上個交易日升６２點子，兩連升，較市場預測偏離

７６５點子。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 一如市場預期，人民銀行繼續按兵不動，今日公布２０２４年１月，１年期貸款市場報價

利率（ＬＰＲ）報３﹒４５％，５年期以上報４﹒２％，均與上月持平。鑑於本月ＭＬＦ利率保

持不變，市場早前已預期本月ＬＰＲ大概率持穩。不過，市場相信人行將繼續通過多種手段合理

「補水」，不排除擇時降準的可能性，以維護春節前貨幣市場穩定。



２﹒ 美國從２０２７年１０月開始禁止國防部採購中國６間企業生產的電池，包括電池製造商

龍頭寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、遠景能源及海辰儲能。內媒引述市場分析人士指

，美國國防授權法案主要目的是保護美國國防安全，因此只是針對軍用採購進行限制，並非針對

特定公司，且普通商業採購不受影響，法案整體市場影響極為有限。國軒高科及億緯鋰能均回應

，未有供貨美軍。



３﹒ 摩根大通維持對內地房地產行業謹慎看法，預計今年銷售、新開工和竣工量按年下跌

１０％，還將兩間內房港股龍湖及新城發展的評級和目標價下調。內地房企崩盤，連帶其入主的

足球隊亦泥足深陷。佳兆業集團２０１６年入主深圳市足球俱樂部發布聲明，無法繼續征戰中國

足球職業聯賽。目前深圳隊大部分球員僅拿到合同規定薪水的三分之一，另三分之二仍在拖欠中

。恒大旗下的廣州隊，俱樂部與多名球員的欠薪糾紛依然未能解決。為了籌集資金，廣州足球俱

樂部由２０日起，通過抖音開展了多場名為《齊撐廣州隊》的直播，銷售成績亮眼。



４﹒ 針對外媒評論稱，國際人才對赴香港工作、生活「望而卻步」，甚至出現人才「離港潮」

，外交部發言人汪文斌回應，有關言論毫無依據，不負責任地貶損香港自由和人權狀況。他指，

當前香港對國際人才的強大吸引力有增無減。２０２２年年中至２０２３年年中，香港人口淨流

入１７﹒４萬，根本不存在所謂的「離港潮」。去年１月至１１月，特區政府各項引進人才計劃

共收到２０多萬份申請，其中超過１２萬份獲批，８萬人已抵港，遠遠超過每年至少引入３﹒５

萬名人才的目標。



５﹒ 美國調查瑞士ＡＢＢ集團在華業務，並提到在振華重工（滬：６００３２０）運往美國的

起重機上裝有ＡＢＢ的設備，引起美方「慎重關切」。外交部發言人汪文斌對此表示，中國甚麼

先進，甚麼就是威脅，就要採取一切措施進行打壓，只有中國出口的襯衫襪子才不對美國構成威

脅。美國政客的所作所為完全是赤裸裸的霸凌霸道行徑。



６﹒ 馬雲旗下農業公司「一米八」獲食品銷售許可。該公司並已註冊一枚「無椒不歡」商標，

國際分類為方便食品，當前商標狀態為等待實質審查。



７﹒ 國家發改委副秘書長張世昕表示，銀髮經濟涉及面廣、產業鏈長、業態多元，涵蓋一二三

產業，孕育著新機遇，也必將催生新領域和新賽道。發展銀髮經濟是中國式現代化建設的重要支

撐。民政部養老服務司負責人李永新表示，將進一步增強居家社區養老服務供給能力，如期完成

「十四五」期間建成５００個示範性社區居家養老服務網絡的目標。



８﹒ 雲南昭通市鎮雄縣塘房鎮涼水村發生山泥傾瀉，造成１８戶房屋被掩埋、４７人失聯。國

家主席習近平高度重視並作出重要指示，要求迅速組織救援力量，全力搜救失聯人員，盡最大努

力減少人員傷亡，防範發生次生災害。（ｃｔ）

