《鍾之日記》１月２２日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



踏入２０２４年，Ａ股及港股市場繼續走出「獨立行情」，眾人捧杯我獨垂淚。買入Ａ股的

心情如同踩中地雷般，小跌大崩不絕，今日更錄得近年來最兇猛的跌幅。滬綜指開市已即告跌，

午後隨著港股跌穿心理關口，跌幅亦一路擴大，滬指失守二千八關後直接做自由落體運動，最後

一小時愈跌愈急、愈踩愈深，國家隊穩盤力量閃現但無力回天，市場恐慌情緒一發不可收拾，滬

指最多曾瀉３﹒４％至２７３５﹒３７點，收市瀉２﹒７％，報２７５６﹒３４點，繼續刷新

２０２０年４月以來新低，全日逼近５０００隻個股下跌，上升個股只有１２５隻。深市反應更

差，深成指大跌３﹒５％，截至目前本月指數蒸發１１％，是自２０１９年２月以來新低，創業

板指跌２﹒８３％，創２０１９年１２月以來新低。

兩市全日成交７９４０億元人民幣，按日大增１９％，回到近日以來較高水平，不過，外資

見低位吸納，淨流入超過１０億元人民幣。

國家隊疑快步入場，４隻規模靠前的滬深３００ＥＴＦ今日成交額維持強勁，華泰柏瑞滬深

３００ＥＴＦ、易方達滬深３００ＥＴＦ、華夏滬深３００ＥＴＦ和嘉實滬深３００ＥＴＦ合計

成交額３７７﹒３７億元人民幣。

人行公布，最新１年期及５年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）均保持不變，合乎市場預

期。



＊再破萬五關，氣氛極悲觀＊



恒指高開４０點，報１５３４９，不久後掉頭向下，未到午飯時間便已低見１４９７４，跌

穿萬五關口，投資氣氛極為悲觀，午後港股與Ａ股並行下挫，恒指跌幅持續擴大，最多曾急跌

５１４點至１４７９４，創２０２２年１０月３１日以來低位，幸得尾市靠穩，恒指全日收市跌

３４７點或２﹒３％，報１４９６１，８２隻藍籌股只有３隻上升。恐慌情緒觸發沽貨潮，主板

成交近１１２２億元。



＊摩通唱淡內房，潤地龍湖領跌港股＊



摩根大通維持對內地房地產行業謹慎看法，預計今年銷售、新開工和竣工量按年下跌１０％

。摩通認為，中國力推的「三大工程」之中，城中村改造有助緩解樓市下行壓力，但不一定能刺

激銷售。摩通認為，從長遠來看，房地產行業必然會出現結構性下滑，不過從好的方面來想，這

也可能符合政府逐步減少對房地產依賴的意願。

摩通狠狠下刀，將龍湖（００９６０）的評級由「增持」下調至「中性」，目標價由

２２﹒５元下調至９元；新城發展（０１０３０）的評級由「中性」下調至「減持」，目標價由

１﹒７元下調至０﹒８元。首選仍是兩大央企發展商華潤置地（０１１０９）及中海外

（００６８８）。

內房股價集體大跌，潤地股價跌１１﹒１％，龍湖跌１０﹒５％，綠城（０３９００）跌

９﹒８％，越地（００１２３）跌９﹒７％，融創中國（０１９１８）跌８﹒７％，建發國際集

團（０１９０８）挫８％，新城發展跌７﹒７％，碧桂園（０２００７）跌７﹒６％。



＊Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ預售火熱，蘋概股不升反跌＊



備受矚目的蘋果ＭＲ頭顯裝備Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ上周五（１９日）在美國開啟預售，銷

情異常火爆，蘋果官網開售５分鐘服務器便被擠爆，１８分鐘便宣布庫存告罄，發貨日期已經排

到了３月份甚至４月份。

Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ被庫克稱為首款空間計算設備，蘋果將其視為跨時代的重磅產品，市

場期待已久。定價方面，蘋果官網信息顯示，Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ ２５６ＧＢ版本售價為

３４９９美元（約２﹒５萬元人幣）；５１２ＧＢ售價３６９９美元（約２﹒６６萬元人幣），

１ＴＢ版本售價３８９９美元（約２﹒８萬元人幣）。

Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ預售首日便被搶購一空，在ｅＢａｙ上旋即出現高價轉讓。以

５１２ＧＢ版本為例，ｅＢａｙ平台有用戶轉售價高達６０００美元（約４﹒３萬人幣），相比

官方原價溢價６２％。而內地某電商平台代購價基本在３﹒５萬－７萬元不等，且無法保證首批

貨源。

與火爆銷情形成反差的是今日蘋概股的表現，富智康集團（０２０３８）挫近６﹒９％，丘

鈦科技（０１４７８）則跌６％，瑞聲科技（０２０１８）跌約５％，舜宇光學（０２３８２）

收跌４﹒９％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

