  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

22/01/2024 09:59

《Ａ股焦點》美限軍事採購中企電池，股民後知後覺寧德時代挫２％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統拜登去年１２月簽署２０２４財政年度的國防授權法
案，涵蓋８８６０億美元國防支出，據外電報道，法案內容包括從２０２７年１０月開始禁止從
寧德時代（深：３００７５０）、比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）、遠景能源、億
緯鋰能（深：３０００１４）、國軒高科（深：００２０７４）及海辰儲能採購電池。
　　雖然有關報道內容只是根據美國國防授權法案的內容進行解讀，而非近期事件，但是對大部
分投資者而言是首次得悉，於是事件對電池行業構成新的不利因素，股價作出相應調整。上榜的
電池企業股價下跌，寧德時代挫１﹒７％，比亞迪Ａ跌１％，億緯鋰能跌４﹒１％，國軒高科跌
４﹒５％。
　　其他鋰電池概念亦挫，天齊鋰業（深：００２４６６）價跌４﹒２％，贛鋒鋰業
（深：００２４６０）跌３﹒７％，華友鈷業（滬：６０３７９９）跌３﹒８％，藏格礦業
（深：０００４０８）跌２％。
　　內媒引述市場分析人士指，美國國防授權法案主要目的是保護美國國防安全，因此只是針對
軍用採購進行限制，並非針對特定公司，且普通商業採購不受影響，法案整體市場影響極為有限
。（ｅｙ）
　
　
　

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金