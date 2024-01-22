《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統拜登去年１２月簽署２０２４財政年度的國防授權法

案，涵蓋８８６０億美元國防支出，據外電報道，法案內容包括從２０２７年１０月開始禁止從

寧德時代（深：３００７５０）、比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）、遠景能源、億

緯鋰能（深：３０００１４）、國軒高科（深：００２０７４）及海辰儲能採購電池。

雖然有關報道內容只是根據美國國防授權法案的內容進行解讀，而非近期事件，但是對大部

分投資者而言是首次得悉，於是事件對電池行業構成新的不利因素，股價作出相應調整。上榜的

電池企業股價下跌，寧德時代挫１﹒７％，比亞迪Ａ跌１％，億緯鋰能跌４﹒１％，國軒高科跌

４﹒５％。

其他鋰電池概念亦挫，天齊鋰業（深：００２４６６）價跌４﹒２％，贛鋒鋰業

（深：００２４６０）跌３﹒７％，華友鈷業（滬：６０３７９９）跌３﹒８％，藏格礦業

（深：０００４０８）跌２％。

內媒引述市場分析人士指，美國國防授權法案主要目的是保護美國國防安全，因此只是針對

軍用採購進行限制，並非針對特定公司，且普通商業採購不受影響，法案整體市場影響極為有限

。（ｅｙ）







