《經濟通通訊社２２日專訊》中證監多位部門負責人上周五（１９日）在中證監新聞發布會

上回應了上市公司退市、再融資、減持，以及投融資端情況等市場熱點問題。

中證監綜合業務司主要負責人周小舟介紹了註冊制改革的總體情況，並表示將不斷優化制度

安排，推動建立更加成熟更加定型的資本市場基礎制度體系。



＊實行註冊制，絕不是放任不管＊



周小舟表示，註冊制改革涉及資本市場入口與出口、一、二級市場、投融資、立法與執法等

各領域全鏈條，絕不是個別人講的「註冊制就是將ＩＰＯ審核從中證監搬到交易所」。他強調，

實行註冊制，絕不是放任不管、一放了之，而是從事前事中事後全鏈條各環節加強監管執法，管

得更嚴，管得更准。

總的看，註冊制主要制度安排已基本定型，資本市場基礎制度實現系統性重塑，市場對法治

的敬畏之心更強了，市場生態不斷淨化，中小投資者合法權益更加受到保護，監管部門自身的透

明度更高、各種約束更強了。



＊嚴格執行退市規則，堅持「應退盡退」＊



針對「Ａ股退市率不高」的觀點，中證監上市司司長郭瑞明表示，退市改革的核心是堅持「

應退盡退」，在退得下的同時還要退得穩，也並不是退得愈多愈好。目前Ａ股強制退市的公司不

少，但重組退市、主動退市案例大幅少於境外市場。

郭瑞明表示，中證監將從三方面持續鞏固深化常態化退市機制。第一，繼續暢通多元化退出

渠道，支持通過吸收合併等方式有效整合資源，推動完善破產重整制度。第二，嚴格執行退市規

則，堅持「應退盡退」，嚴厲打擊退市過程中伴生的財務造假、操縱市場等惡意「保殼」行為。

第三，堅決防止「一退了之」，公司及相關方違法違規的，即使退市也要堅決追責；違法違規行

為給投資者造成損失的，支持投資者運用證券法規定的各項賠償救濟舉措。

他還回應了減持制度相關情況。郭瑞明表示，按當前指標測算，滬深共有近２３００家公司

控股股東、實際控制人減持受到限制。一些控股股東、實際控制人還主動終止減持計劃。對於各

類違規減持，中證監及時責令改正，相關主體主動購回並向上市公司上繳價差收益；情節嚴重的

，依法處罰，維護了減持制度的嚴肅性。



＊再融資、融資融券新政實施效果良好＊



中證監發行司司長嚴伯進回應了再融資政策落地後實施效果。他表示，優化再融資安排落地

以來，再融資公告預案和受理家數少了，說明上市公司實施再融資更加審慎理性。同時，核發批

文數量明顯下降，嚴格把關的監管導向更加鮮明。此外，啟動發行和再融資募集資金也少了，去

年９至１２月，募集資金月均２７１億元人民幣，較前８個月下降４３％，逆周期調節和扶優限

劣的效果正在顯現。

中證監機構司司長申兵回應了融資融券新規實施效果。他表示，新規落實效果符合預期。截

至目前，融券餘額較新規實施之初降幅達２３﹒４％；戰略投資者出借餘額降幅更大，達到

３５﹒７％。此外，新規發布後存在高管戰略投資者的新股上市，上市初期均未發生出借，說明

新規落實效果良好。下一步，中證監將始終堅持投資者利益優先原則，強化監管執法，從嚴查處

違法違規行為。



＊股指期貨暫未發現客戶集中大量加空倉的現象＊



此外，針對某些機構在股指期貨上開大額空單，做空市場。期貨司司長李至斌表示，當前，

股指期貨的整體持倉較為分散，暫未發現客戶集中大量加空倉的現象，也暫未發現關聯賬戶聯合

做空的行為。由於期貨公司沒有自營業務，期貨交易所披露的期貨公司持倉均為經紀業務客戶的

持倉。經排查，目前股指期貨的空頭持倉很大一部分是客戶的套期保值倉位。客戶進行套期保值

，有利於其穩定股票市場持倉。（ｌｃ）

