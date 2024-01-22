《經濟通通訊社２２日專訊》北京市長殷勇昨日（２１日）在北京第十六屆人大第二次會議

上發表工作報告稱，２０２４年北京地區生產總值增長目標為５％左右，增速較２０２３年的

５﹒２％放緩，一般公共預算收入增長５％，城鎮調查失業率控制在５％以內，居民消費價格漲

幅３％左右，居民收入增長與經濟增長同步，生態環境質量、能源、水資源等指標達到國家要求

。

報告指，北京將下大力氣激發有潛能的消費。深化國際消費中心城市建設，扎實推進傳統商

圈改造升級，規劃建設三里屯等４片國際消費體驗區。推動消費從疫後恢復轉向持續擴大，提振

新能源汽車、電子產品等大宗消費，推動設備更新和消費品以舊換新，培育壯大新型消費，大力

發展數字消費、綠色消費、健康消費。



＊今年建設籌集保障性租賃住房７萬套＊



殷勇又表示，今年將支持剛性和改善性住房需求，建設籌集保障性租賃住房７萬套，竣工各

類保障性住房８萬套；不斷完善房地產市場調控機制，促進房地產市場平穩健康發展。今年將落

實積極就業政策，扎實做好高效畢業生等青年就業工作，實現新增就業不少於２６萬人，促進

１２萬城鎮就業困難人員實現就業。

回顧２０２３年，殷勇指，經濟整體回升向好，較好完成了市十六屆人大一次會議確定的目

標任務。去年北京生產總值增長５﹒２％、約４﹒４萬億元（人民幣．下同），一般公共預算收

入增長８﹒２％、突破６０００億元，城鎮調查失業率４﹒４％，居民消費價格總體平穩，居民

收入增長與經濟增長同步，人均地區生產總值、全員勞動生產率等多項指標保持全國省級地區最

優水平。

他表示，去年北京著力穩定房地產市場，深入推進「保交樓」工作，在京房地產項目整體風

險明顯下降，優化調整購房政策，建設籌集保障性租賃住房８﹒２萬套，竣工各類保障性住房

９﹒３萬套。（ｌｃ）

