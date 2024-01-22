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AH股新聞

22/01/2024 08:28

【大國博弈】何立峰晤中美金融工作組美方代表團，耶倫冀再次訪華

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中美金融工作組一連兩日（１８、１９日）在北京舉行第三次
會議，會議由中國人民銀行副行長宣昌能，和美國財政部助理財長奈曼共同主持。人行行長潘功
勝出席會議並致辭。
　
＊中美金融第３次會議商貨幣金融穩定＊
　
　　中方表示，雙方就兩國貨幣與金融穩定、金融監管、金融市場、跨境支付與數據、可持續金
融、反洗錢與反恐怖融資、全球金融治理等議題，以及其他雙方重點關切的問題，進行專業、務
實、坦誠及建設性的溝通。會議亦聽取技術專家組，關於銀行業氣候壓力測試及各自全球系統重
要性銀行處置機制的匯報，雙方同意繼續保持溝通。
　　中國財政部、國家金融監督管理總局、中國證監會、國家外匯管理局，以及美國聯儲局、美
國證券交易委員會等相關部門，參與會議。
　　會議期間，國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰在京會見中美金融工作組美方代表團
。他指出，中方願同美方一道，落實好兩國元首三藩市會晤重要共識，推動兩國關係朝著健康、
穩定、可持續方向發展。雙方應繼續用好金融工作組機制，不斷積累成果，鞏固發展金融領域合
作勢頭。美方代表說，財長耶倫期待適當時候再次訪華。（ｒｙ）

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