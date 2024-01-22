《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行副行長陸磊１７日在江西瑞金出席「精神與傳承」紅

色金融史專題研討會並講話。陸磊指出，紅色金融史是中國特色金融文化的重要組成部分。人行

高度重視深化紅色金融史研究和學習，將此項工作作為推動黨建與業務深度融合的重要抓手，為

人行履職提供強大精神動力。



＊堅持政治引領，發揮紅色金融資政育人作用＊



陸磊強調，要充分認識開展紅色金融史研究的重要性和歷史價值，深入扎實開展研究工作。

一是堅持政治引領，把紅色金融精神的挖掘、紅色金融基因的傳承放在突出位置，充分發揮紅色

金融資政育人的作用。

二是夯實研究基礎，豐富研究方法，多出高質量研究成果。

三是以對歷史負責的態度，持續推動紅色金融舊址保護和口述史料搶救整理工作。

四是加強整體規劃，充分發揮各地金融學會的作用，積極調動當地高校、科研院所和金融機

構的人才資源，擴大研究的深度和廣度。

五是注意把握「體和用」的關係。開展紅色金融史研究並從紅色金融中汲取養分是「體」，

推動做好「五篇大文章」是「用」，在具體工作中踐行紅色金融的價值觀與方法論。（ｒｙ）

