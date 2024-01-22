《經濟通通訊社２２日專訊》內地房企崩盤，連帶其入主的足球隊亦泥足深陷。深圳市足球

俱樂部（以下簡稱深足俱樂部或深圳隊）今日上午發布聲明，稱根據中國足球協會公布的債務清

欠俱樂部名單，深圳市足球俱樂部未能通過２０２４賽季職業聯賽準入，無法繼續征戰中國足球

職業聯賽。

據了解，佳兆業集團（０１６３８）２０１６年入主深足俱樂部，投入３５億人幣，隨後佳

兆業自身也遇到了困境，萌生退意，停止向深足注資。據《足球報》報道，在官宣解散後，目前

深圳隊大部分球員僅拿到合同規定薪水的三分之一，另三分之二仍在拖欠中。從深足最早開始拖

欠工資開始，到目前已經累計拖欠了２０個月的工資。

深圳隊在聲明中表示，過去幾年深足多名隊員入選各級國字號隊伍，但嚴重的歷史債務導致

俱樂部難以為繼，聯賽征程不得不劃上句號。



＊大連人隊已宣布解散＊



１月１７日，中國足協官方公示第二批完成債務清欠的球隊名單，包括廣州足球俱樂部、北

京理工足球俱樂部、南通海門珂締緣足球俱樂部、武漢江城足球俱樂部、海南之星職業足球俱樂

部、泉州亞新足球俱樂部。除深圳隊外，大連人足球俱樂部也不在其中。大連人隊已於１月１７

日發布解散公告。

雖然恒大（０３３３３）旗下的廣州隊榜上有名，但俱樂部與多名球員的欠薪糾紛依然未能

解決。為了籌集資金，廣州足球俱樂部由１月２０日起，通過抖音開展了多場名為《齊撐廣州隊

》的直播，銷售成績亮眼，球衣、隊徽金屬徽章等周邊被搶購一空。（ｒｙ）

