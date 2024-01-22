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AH股新聞

22/01/2024 15:44

《行業數據》去年排名前十企業原煤產量２４億噸，國家能源居首

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據中國煤炭工業協會消息，２０２３年原煤產量前十名企業排
名公布。原煤生產穩定增長，進口高速增長。據國家統計局統計，２０２３年，規模以上企業生
產原煤４６﹒６億噸，同比增長２﹒９％；１２月份生產原煤４﹒１億噸，同比增長１﹒９％。
進口煤炭４﹒７億噸，同比增長６１﹒８％。
　　據中國煤炭工業協會統計與信息部統計，排名前１０家企業原煤產量合計為２４億噸，同比
增加８４１２萬噸，佔規模以上企業原煤產量的５１﹒５％。具體情況為：國家能源集團
６１６６５萬噸，增長２﹒６％；晉能控股集團４３７４７萬噸，增長５﹒９％；山東能源集團
２７３６６萬噸，同比增長３﹒２％；中煤集團２６９４８萬噸，同比增３﹒１％；陝煤集團
２４７１４萬噸，同比增５﹒９％；山西焦煤集團１８４８６萬噸，同比增１﹒５％；華能集團
１０８００萬噸，同比增６﹒９％；潞安化工集團１０４９５萬噸，同比增長０﹒３％；國家電
投集團８０９５萬噸，同比增２﹒７％；淮河能源集團７５７５萬噸，同比增２﹒２％。
（ｒｙ）

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