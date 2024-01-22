《經濟通通訊社２２日專訊》今日外交部例行記者會上，有記者提到，美國國會兩個委員會

以「安全威脅和風險」為由致函瑞士工業集團（ＡＢＢ），要求其解釋在與美國政府機構合作的

同時，與中國國有企業的業務往來，並提到了在振華重工（滬：６００３２０）運往美國的起重

機上裝有ＡＢＢ的設備，引起美方「慎重關切」。

外交部發言人汪文斌對此表示，「看來美國有關政客的被害妄想症是愈來愈嚴重了」。汪文

斌質問，美國政客為何在沒有任何證據的情況下，一味指責「中國相關企業威脅美國國家安全」

，為甚麼美國國家安全威脅的矛頭總是指向中國各行各業的領軍企業呢？為甚麼其他國家明明沒

有感到中國產品構成威脅，美方還要脅迫他們對相關中國企業進行封殺。

汪文斌說，對這些美國政客來說，中國甚麼先進，甚麼就是威脅，就要採取一切措施進行打

壓，只有中國出口的襯衫襪子才不對美國構成威脅。美國政客的所作所為完全是赤裸裸的霸凌霸

道行徑。美國政客嘴上講遵守規則，實際上做的卻是無視規則、破壞規則的事，嘴上講公平競爭

，實際上卻不擇手段打壓競爭對手，剝奪其他國家正當發展權利，這種行徑理應受到國際社會的

譴責和反對。（ｒｙ）

