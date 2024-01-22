《經濟通通訊社２２日專訊》對於美國國會新規定，從２０２７年１０月開始禁止國防部

採購中國６間企業生產的電池，國軒高科（深：００２０７４）及億緯鋰能

（深：３０００１４）均回應，未有供貨美軍。

國軒高科回應稱，公司未向美國國防部軍方供貨且無相關合作計劃，因此對公司沒有任何影

響。上述禁令主要針對美國國防部的核心電池供應，對國防部軍事方面電池採購進行限制，對民

間的商業合作沒有影響。國軒高科今早一度大跌４﹒７％，下午跌幅收窄至１﹒３％。

億緯鋰能回應，該禁令不是新動態，主要針對美國國防部的核心電池供應，對國防部軍事方

面電池採購進行了限制，對民間的商業合作沒有影響，公司未向美國國防部軍方供貨且無相關合

作計劃，因此對公司沒有任何影響。億緯鋰能今早一度挫近５％，下午跌幅收窄至１﹒３％。

美國禁止國防部採購中國６間企業生產的電池，被點名的中國企業除了國軒高科、億緯鋰能

外，還包括電池製造商龍頭寧德時代（深：３００７５０）、比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）、遠景能源及海辰儲能。（ｃｔ）

