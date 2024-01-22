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AH股新聞

22/01/2024 14:01

【大國博弈】美國禁購中企電池，國軒高科、億緯鋰能：未供貨美軍

　　　《經濟通通訊社２２日專訊》對於美國國會新規定，從２０２７年１０月開始禁止國防部
採購中國６間企業生產的電池，國軒高科（深：００２０７４）及億緯鋰能
（深：３０００１４）均回應，未有供貨美軍。
　　國軒高科回應稱，公司未向美國國防部軍方供貨且無相關合作計劃，因此對公司沒有任何影
響。上述禁令主要針對美國國防部的核心電池供應，對國防部軍事方面電池採購進行限制，對民
間的商業合作沒有影響。國軒高科今早一度大跌４﹒７％，下午跌幅收窄至１﹒３％。
　　億緯鋰能回應，該禁令不是新動態，主要針對美國國防部的核心電池供應，對國防部軍事方
面電池採購進行了限制，對民間的商業合作沒有影響，公司未向美國國防部軍方供貨且無相關合
作計劃，因此對公司沒有任何影響。億緯鋰能今早一度挫近５％，下午跌幅收窄至１﹒３％。
　　美國禁止國防部採購中國６間企業生產的電池，被點名的中國企業除了國軒高科、億緯鋰能
外，還包括電池製造商龍頭寧德時代（深：３００７５０）、比亞迪（０１２１１）　
（深：００２５９４）、遠景能源及海辰儲能。（ｃｔ）

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