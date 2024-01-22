《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行今日公布，最新１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）

和５年期以上ＬＰＲ均保持不變，合乎市場預期，外界對後續降準預期增加。面對流動性壓力，

滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒２％，報２８２６﹒５點，守二千八有壓力，深成指低開

０﹒２％，創業板指低開０﹒３％。

人民銀行另開展１２２０億元７天期逆回購操作，中標利率為１﹒８％持平，淨投放３３０

億，本周合共有１５６７０億元７天期逆回購到期。

地方債務問題開始遭中央政府關注，據外電引述知情人士指，中國政府最近數周向地方政府

和國有銀行發布指示，要求推遲或叫停完成度不足一半的項目建設，涉及全國１２個地區，完成

超過一半的項目亦須縮小投資規模，被叫停項目包括高速公路、機場改建擴建及都市鐵路項目，

不過經濟適用房或經中央批准的項目就可獲豁免。另外，目前已有２８個省市披露了第一季地方

債發行計劃，發現不但發行節奏比去年同期要晚，新增債規模較去年也有所降低。

日股火熱持續，華夏野村日經ＥＴＦ今日連續第四個交易日開市時段觸發臨時停牌，市場擔

心這類投資外國資本市場的產品對中國股市產生吸資作用，關注外資流動情況。（ｅｙ）

