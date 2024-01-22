  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

22/01/2024 09:28

《Ａ股行情》滬指低開０﹒２％ＬＰＲ不變，傳中國叫停部分基建

　　《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行今日公布，最新１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）
和５年期以上ＬＰＲ均保持不變，合乎市場預期，外界對後續降準預期增加。面對流動性壓力，
滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒２％，報２８２６﹒５點，守二千八有壓力，深成指低開
０﹒２％，創業板指低開０﹒３％。
　　人民銀行另開展１２２０億元７天期逆回購操作，中標利率為１﹒８％持平，淨投放３３０
億，本周合共有１５６７０億元７天期逆回購到期。
　　地方債務問題開始遭中央政府關注，據外電引述知情人士指，中國政府最近數周向地方政府
和國有銀行發布指示，要求推遲或叫停完成度不足一半的項目建設，涉及全國１２個地區，完成
超過一半的項目亦須縮小投資規模，被叫停項目包括高速公路、機場改建擴建及都市鐵路項目，
不過經濟適用房或經中央批准的項目就可獲豁免。另外，目前已有２８個省市披露了第一季地方
債發行計劃，發現不但發行節奏比去年同期要晚，新增債規模較去年也有所降低。
　　日股火熱持續，華夏野村日經ＥＴＦ今日連續第四個交易日開市時段觸發臨時停牌，市場擔
心這類投資外國資本市場的產品對中國股市產生吸資作用，關注外資流動情況。（ｅｙ）

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金