《經濟通通訊社２２日專訊》上證Ｂ股指數收跌１﹒７％，報２２０﹒５９點。深證Ｂ股指
數收跌２﹒５％，報９９３﹒２６點。
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22/01/2024 15:16
《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收跌１﹒７％，深證Ｂ收跌２﹒５％
《經濟通通訊社２２日專訊》上證Ｂ股指數收跌１﹒７％，報２２０﹒５９點。深證Ｂ股指
數收跌２﹒５％，報９９３﹒２６點。
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