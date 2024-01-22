《經濟通通訊社２２日專訊》最新１年期及５年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）均保持

不變，合乎市場預期無驚喜。神秘資金上周大幅買入滬深３００ＥＴＦ成熱話，但對滬深股市提

振實在有限，上周四（１８日）強行拉高大盤後迎來兩連跌，滬綜指先低開０﹒２％，盤中跌幅

一路擴大，半日收跌０﹒８６％，報２８０７﹒９點，話口未完又再打響二千八保衛戰，深成指

挫１﹒１％，創業板指跌０﹒５４％，半日超過４７００隻個股下跌，銀行、保險板塊苦苦支撐

。

兩市半日成交４１６１億元（人民幣．下同），較上日同時段成交減少５﹒２％，陸股通淨

流出約９億元。



＊建設股捱沽，傳地方部分基建遭叫停＊



據外電引述知情人士指，中國政府最近數周向地方政府和國有銀行發布指示，要求推遲或叫

停完成度不足一半的項目建設，涉及全國１２個地區，完成超過一半的項目亦須縮小投資規模，

被叫停項目包括高速公路、機場改建擴建及都市鐵路項目，不過經濟適用房或經中央批准的項目

就可獲豁免。另外，目前已有２８個省市披露了第一季地方債發行計劃，發現不但發行節奏比去

年同期要晚，新增債規模較去年也有所降低。

基建股偏跌，輝煌科技（深：００２２９６）跌停，天宜上佳（滬：６８８０３３）跌

７﹒３％，釩鈦股份（深：０００６２９）跌５﹒７％，回天新材（深：３０００４１）跌

４﹒９％，思維列控（滬：６０３５０８）跌４﹒６％，特銳德（深：３００００１）跌

４﹒６％；龍頭股則各自發展，中國中車（滬：６０１７６６）升０﹒４％，中國中鐵

（滬：６０１３９０）升０﹒２％，中國交建（滬：６０１８００）跌０﹒１％。



＊重磅銀行股護盤＊



市況跌跌不休，重磅銀行股扛起護盤重任，招商銀行（滬：６０００３６）大升２％，中國

銀行（滬：６０１９８８）升１％，建設銀行（滬：６０１９３９）升０﹒９％，農業銀行

（滬：６０１２８８）、工商銀行（滬：６０１３９８）升０﹒８％。

保險股亦升，中國人壽（滬：６０１６２８）升１％，中國平安（滬：６０１３１８）升

０﹒９％，新華保險（滬：６０１３３６）升０﹒６％，中國人保（滬：６０１３１９）升

０﹒４％。（ｅｙ）

