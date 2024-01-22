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AH股新聞

22/01/2024 13:14

《Ａ股行情》滬綜指午後跌幅快速擴至１﹒３８％，失守二千八

　　《經濟通通訊社２２日專訊》隨著港股跌穿心理關口，Ａ股市場午後跌幅亦快速放大，滬綜
指現跌１﹒３８％，報２７９３﹒０８點，再穿二千八，滬深３００指數跌０﹒５％，深成指挫
１﹒６８％，創業板指跌１﹒１３％。上海Ｂ股跌１﹒１９％，深圳Ｂ股走低１﹒３２％。陸股
通淨流出擴大至約１７億元人民幣。（ｅｙ）

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