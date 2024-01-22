《經濟通通訊社２２日專訊》入２０２４年，滬深股市如同踩地雷般，小跌大崩不絕，今日
更是恐慌式下瀉，開市已即告跌，午後隨著港股跌穿心理關口，跌幅亦一路擴大，滬綜指失守二
千八關後更直接做自由落體運動，愈跌愈急、愈踩愈深，國家隊穩盤力量閃現但無力回天，市場
恐慌情緒一發不可收拾，滬指最多曾瀉３﹒４％至２７３５﹒３７點，收市瀉２﹒７％，繼續刷
新２０２０年４月以來新低，全日逼近５０００隻個股下跌，上升個股只有１２５隻。
深市反應更差，深成指大跌３﹒５％，截至目前本月指數蒸發１１％，是自２０１９年２月
以來新低，創業板指跌２﹒８３％，創２０１９年１２月以來新低。
兩市全日成交７９４０億元（人民幣．下同），按日大增１９％，回到近日以來較高水平，
不過，外資見低位吸納，淨流入超過１０億元。
國家隊疑快步入場，４隻規模靠前的滬深３００ＥＴＦ今日成交額維持強勁，華泰柏瑞滬深
３００ＥＴＦ、易方達滬深３００ＥＴＦ、華夏滬深３００ＥＴＦ和嘉實滬深３００ＥＴＦ合計
成交額３７７﹒３７億元。（ｅｙ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ３２１８﹒９０ －１﹒５６
上證綜合指數 ２７５６﹒３４ －２﹒６８ ３５９９﹒１９
上證Ａ股指數 ２８８９﹒９４ －２﹒６８
深證成份指數 ８４７９﹒５５ －３﹒５０ ４３４１﹒４９
深圳創業板指數 １６６６﹒８８ －２﹒８３
上證Ｂ股指數 ２２０﹒５９ －１﹒６８ １﹒８５
深證Ｂ股指數 ９９３﹒２６ －２﹒５１ ０﹒９５
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