《經濟通通訊社２２日專訊》入２０２４年，滬深股市如同踩地雷般，小跌大崩不絕，今日

更是恐慌式下瀉，開市已即告跌，午後隨著港股跌穿心理關口，跌幅亦一路擴大，滬綜指失守二

千八關後更直接做自由落體運動，愈跌愈急、愈踩愈深，國家隊穩盤力量閃現但無力回天，市場

恐慌情緒一發不可收拾，滬指最多曾瀉３﹒４％至２７３５﹒３７點，收市瀉２﹒７％，繼續刷

新２０２０年４月以來新低，全日逼近５０００隻個股下跌，上升個股只有１２５隻。

深市反應更差，深成指大跌３﹒５％，截至目前本月指數蒸發１１％，是自２０１９年２月

以來新低，創業板指跌２﹒８３％，創２０１９年１２月以來新低。

兩市全日成交７９４０億元（人民幣．下同），按日大增１９％，回到近日以來較高水平，

不過，外資見低位吸納，淨流入超過１０億元。

國家隊疑快步入場，４隻規模靠前的滬深３００ＥＴＦ今日成交額維持強勁，華泰柏瑞滬深

３００ＥＴＦ、易方達滬深３００ＥＴＦ、華夏滬深３００ＥＴＦ和嘉實滬深３００ＥＴＦ合計

成交額３７７﹒３７億元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３２１８﹒９０ －１﹒５６

上證綜合指數 ２７５６﹒３４ －２﹒６８ ３５９９﹒１９

上證Ａ股指數 ２８８９﹒９４ －２﹒６８

深證成份指數 ８４７９﹒５５ －３﹒５０ ４３４１﹒４９

深圳創業板指數 １６６６﹒８８ －２﹒８３

上證Ｂ股指數 ２２０﹒５９ －１﹒６８ １﹒８５

深證Ｂ股指數 ９９３﹒２６ －２﹒５１ ０﹒９５

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