  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

22/01/2024 15:07

《Ａ股行情》國家隊撐不住滬指瀉２﹒７％刷三年半低，僅百股見升

　　《經濟通通訊社２２日專訊》入２０２４年，滬深股市如同踩地雷般，小跌大崩不絕，今日
更是恐慌式下瀉，開市已即告跌，午後隨著港股跌穿心理關口，跌幅亦一路擴大，滬綜指失守二
千八關後更直接做自由落體運動，愈跌愈急、愈踩愈深，國家隊穩盤力量閃現但無力回天，市場
恐慌情緒一發不可收拾，滬指最多曾瀉３﹒４％至２７３５﹒３７點，收市瀉２﹒７％，繼續刷
新２０２０年４月以來新低，全日逼近５０００隻個股下跌，上升個股只有１２５隻。
　　深市反應更差，深成指大跌３﹒５％，截至目前本月指數蒸發１１％，是自２０１９年２月
以來新低，創業板指跌２﹒８３％，創２０１９年１２月以來新低。
　　兩市全日成交７９４０億元（人民幣．下同），按日大增１９％，回到近日以來較高水平，
不過，外資見低位吸納，淨流入超過１０億元。
　　國家隊疑快步入場，４隻規模靠前的滬深３００ＥＴＦ今日成交額維持強勁，華泰柏瑞滬深
３００ＥＴＦ、易方達滬深３００ＥＴＦ、華夏滬深３００ＥＴＦ和嘉實滬深３００ＥＴＦ合計
成交額３７７﹒３７億元。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３２１８﹒９０　－１﹒５６　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２７５６﹒３４　－２﹒６８　　　　３５９９﹒１９　　
　　上證Ａ股指數　　２８８９﹒９４　－２﹒６８　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８４７９﹒５５　－３﹒５０　　　　４３４１﹒４９　　
　　深圳創業板指數　１６６６﹒８８　－２﹒８３　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２２０﹒５９　　－１﹒６８　　　　　１﹒８５　　　　
　　深證Ｂ股指數　　９９３﹒２６　　－２﹒５１　　　　　０﹒９５　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回AH股新聞

上一篇新聞︰22/01/2024 15:07  《滬股通》上證Ａ股指數收跌２﹒６８％，陸股通流入１０﹒５億元

其他AH股新聞
More

22/01/2024 15:17  《中國要聞》海航實控人方威：建議飛行員和機務人員漲薪５％

22/01/2024 15:16  《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收跌１﹒７％，深證Ｂ收跌２﹒５％

22/01/2024 15:07  《深股通》深成指全日跌３﹒５％，外資結束連續六天流出

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金