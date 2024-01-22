《經濟通通訊社２２日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌２﹒６８％，報２８８９﹒９４點。

北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５０７﹒１９億元，

用１２﹒８１億元或２％，淨流入７﹒３８億元。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入１０﹒４７億元，結束連續六個交易日

流出。（ｒｙ）

