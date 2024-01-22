《經濟通通訊社２２日專訊》深證成分指數全日收市跌３﹒５％，報８４７９﹒５５點。
北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５１２﹒２８億元，
用７﹒７２億元或１％，淨流入３﹒１億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入１０﹒４７億元，結束連續六個交易日
流出。（ｒｙ）
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22/01/2024 15:07
《深股通》深成指全日跌３﹒５％，外資結束連續六天流出
《經濟通通訊社２２日專訊》深證成分指數全日收市跌３﹒５％，報８４７９﹒５５點。
北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５１２﹒２８億元，
用７﹒７２億元或１％，淨流入３﹒１億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入１０﹒４７億元，結束連續六個交易日
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上一篇新聞︰22/01/2024 15:16 《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收跌１﹒７％，深證Ｂ收跌２﹒５％
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