《經濟通通訊社２２日專訊》工商銀行（０１３９８） （滬：６０１３９８）因為未經批

准披露監管信息，被美國２間金融監管機構合共罰款逾３２００萬美元（折合約２﹒３億人民幣

）。

美國聯儲局宣布，中國工商銀行及其紐約分支機構因為未經授權使用和披露機密監管信息，

對工商銀行處以２４３萬美元的罰款，聯儲局發現工商銀行在指導員工正確處理保密監管信息上

，缺乏正式的政策、程序和其他內部控制措施。

紐約州金融服務部則向工商銀行處以３０００萬美元罰款，指今次罰款決定解決了多項合規

問題，包括工商銀行紐約分支機構在２０１８年至２０２２年反洗錢計劃中的多個缺陷。調查發

現一名工行的前紐約分行員工，在同事指使下把數份合規文件的生效日期更改為較早日期，且工

行沒有及時向該局報告此不當行為。工行亦曾向一家境外監管機構，不合法地披露了保密監管訊

息，不過聲明未透露是哪家監管機構。

據聯儲局頒布的命令要求，工行須在９０天內提交書面方案，闡述加強保密監管訊息處理的

內部控制和合規職能，以及其他改革措施。方案必須得到聯儲局的認可，並在１０天內執行。

工行遭美重罰逾２﹒３億元人民幣，Ａ股目前仍升０﹒６％，Ｈ股則跌０﹒６％。（ｃｔ）



