《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統拜登去年１２月簽署２０２４財政年度的國防授權法

案，涵蓋８８６０億美元國防支出，據外電報道，法案內容包括從２０２７年１０月開始禁止從

寧德時代（深：３００７５０）、比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）、遠景能源、億

緯鋰能（深：３０００１４）、國軒高科（深：００２０７４）及海辰儲能採購電池。值得留意

的是，有關報道內容只是根據美國國防授權法案的內容進行解讀，而非近期事件。

新規監管的範圍仍待美國國防部明確，但預計僅對軍方構成限制，不適用於福特汽車等公司

的商業採購，所以目前對中國鋰電池產業的影響不大。不過這並非美方首次對中國動力電池進行

限制，美國財政部此前宣布，從今年開始，美國生產的電動汽車若包含中國等國家製造或組裝的

電池元件，將不再有資格享受每輛高達７５００美元的稅收抵免。

中國正面臨經濟復甦乏力的困境，希望通過「新三樣」（電動汽車、鋰電池、光伏）出口帶

動國內經濟增長，但歐美嚴防死守中國戰略產業「彎道超車」，無論歐洲對中國汽車業的反傾銷

調查，抑或是美方限制採購中國動力電池，都可能會對中國的經濟增長帶來打擊。

內媒引述市場分析人士指，美國國防授權法案主要目的是保護美國國防安全，因此只是針對

軍用採購進行限制，並非針對特定公司，且普通商業採購不受影響，法案整體市場影響極為有限

。（ｅｙ）

