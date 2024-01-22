《經濟通通訊社２２日專訊》上月江西一名彩民近日「精準投注」１０萬元（人民幣．下同

）押中２﹒２億巨獎，還不用交稅，引發外界對中國福利彩票系統造假的質疑。正當事件不了了

之剛滿一個月，由國家體育總局體育彩票管理中心發行體育彩票，「排列５」竟搖出了「

５５５５５」的組合，５９６６注中獎清空超過５億元獎金池，單注獎金只剩８﹒４萬元。

「排列５」是中國體育彩票的一種玩法，從０００００－９９９９９中選取一個排列組合進

行投注，每注２元，所選號碼與中獎號碼全部相同且順序一致則為中獎。另外，由於「排列５」

搖出的五位號碼中前三位就是「排列３」的開獎號碼，所以上文提到的當期體彩結果，「排列３

」的中獎號碼是「５５５」。

內媒記者引述中國體彩客服人員表示，「排列５」遊戲開獎號碼是隨機出現的，出現“

５５５５５”的情況也是符合遊戲規則的，不存在人為操控或者設備程序故障的情況，此前也出

現過連號的情況。也有些人在網上表示，「５５５５５」中獎人數近６０００注是有可能的，因

為有些彩民有投注連號的習慣。

在超過２﹒４萬次的搖獎中開出一次連號，誠然是有可能的，但要是這樣的超低概率事件在

十天之前已經發生過一次，這就不得不讓網民起疑了。根據歷史開獎結果，中國體彩「排列５」

在今年１月７日開出了「８８８９８」的「吉利」數字（「排列３」中獎號碼為「８８８」），

共９９８注中，獎金池直接清零，和十天後的「５５５５５」結果如出一轍。

中國體育彩票方面表示，像所有數字型遊戲一樣，每次搖獎都是一次獨立的隨機事件，每一

次開獎號碼也都是一組隨機數，中國體彩提醒彩民，只有理性購彩、適度購彩，才能真正體會到

購彩帶來的休閒樂趣。（ｅｙ）

