《經濟通通訊社２２日專訊》內地股市跌跌不休，今日更遇上黑色星期一，滬綜指暴跌

２﹒６８％，深成指更插水３﹒５％，全日只有１２５隻個股上升。在震盪過後，中證５００指

數跌到只剩４７８０點，中證１０００險守５０００點，對賭相應指數的雪球結構產品已經進入

集中敲入區間，可以預料有數以百億元（人民幣．下同）計的雪球產品被敲入（即買方承擔投資

目標下跌虧損，不獲得票息），部分甚至已經爆倉。

幾十年來，投資Ａ股已經讓大量股民血虧而回，甚至連知名人士也不例外。內地互聯網今日

盛傳，內地知名女星江疏影因投資的雪球結構產品爆倉，去了申萬宏源（０６８０６）

（深：０００１６６）集團總部，網上流傳一張圖片顯示，江疏影在一家咖啡廳裏，疑似和一名

穿著西裝的女性交談，但沒有更多證據顯示江疏影投資失利。

有消息指，申萬宏源金融創新總部銷售總監康鍾予在微信朋友圈回應傳聞指，「球球（求求

）別問了……江疏影沒來」，不過這個傳聞似乎已在內地金融界傳開，有網絡流傳對話截圖顯示

，有人表示江疏影「買是買了……大幾千（萬）有的」，也有投資界人士在聊天群裏表示「江疏

影今天被敲入了」。

申萬宏源相關人士對內媒表示，網傳截圖為不實消息，圖中場景不在公司。公民的投資狀況

屬於個人隱私，只要不涉及公眾利益，外界不宜諸多猜測甚至深扒，而如果業界人士擅自洩漏客

戶個人信息，則屬於嚴重的職業失德，有關金融機構應進行內部調查。

雪球結構產品是內地不少券商發行的高端理財產品，本質上屬於期權衍生品工具，有相當高

的投資風險，類似於２００８年金融海嘯導致大量香港投資者損失慘重的累股證

（Ａｃｃｕｍｕｌａｔｏｒ），當時被投資者戲稱為「Ｉ Ｋｉｌｌ Ｙｏｕ Ｌａｔｅｒ」。

（ｅｙ）

