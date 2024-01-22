《經濟通通訊社２２日專訊》港交所（００３８８）公布，上周五（１９日）「滬股通」額

度餘額５１４﹒１２億元（人民幣．下同），買盤超賣盤，流入５﹒８８億元，佔每日額度

１﹒１３％，「深股通」額度餘額５６２﹒９３億元，賣盤超買盤，流走４２﹒９３億元，佔每

日額度８﹒２６％。



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－

（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） １７１４﹒３７ ９３８﹒２４ ７７６﹒１３

藥明康德 （６０３２５９） ９４８﹒８４ ５９０﹒８２ ３５８﹒０２

長江電力 （６００９００） ５４９﹒４３ ５６２﹒５１ －１３﹒０８

隆基綠能 （６０１０１２） ３１８﹒８６ ６９３﹒５９ －３７４﹒７３

工業富聯 （６０１１３８） ５１１﹒４４ ４５０﹒３９ ６１﹒０５

中國神華 （６０１０８８） ４３６﹒０９ ２５４﹒６１ １８１﹒４８

中國平安 （６０１３１８） ４１６﹒０６ ２７２﹒５１ １４３﹒５５

工商銀行 （６０１３９８） ５２４﹒３６ １５２﹒７９ ３７１﹒５７

招商銀行 （６０００３６） ４１０﹒０１ ２５４﹒７５ １５５﹒２６

紫金礦業 （６０１８９９） ２５５﹒６８ ３２７﹒４４ －７１﹒７６

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱

（百萬人民幣） （百萬人民幣） 淨賣出－

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０） ６７６﹒５５ ７８２﹒９４ －１０６﹒３９

美的集團 （０００３３３） ４００﹒８５ ７２０﹒１１ －３１９﹒２６

ＴＣＬ中環 （００２１２９） ４１７﹒４６ ６７０﹒７８ －２５３﹒３２

五糧液 （０００８５８） ４５２﹒３８ ６０６﹒６６ －１５４﹒２８

中際旭創 （３００３０８） ６２３﹒８９ ３３０﹒９５ ２９２﹒９４

比亞迪 （００２５９４） ２４４﹒２６ ５８３﹒５０ －３３９﹒２４

邁瑞醫療 （３００７６０） ３５３﹒０５ ３７８﹒０７ －２５﹒０２

晶澳科技 （００２４５９） ２６９﹒９４ ４２７﹒８０ －１５７﹒８６

立訊精密 （００２４７５） ３０６﹒５３ ２９９﹒２４ ７﹒２９

陽光電源 （３００２７４） ２７１﹒２８ ２７５﹒６６ －４﹒３８

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（以上數字取小數點後兩個位）

