《經濟通通訊社２３日專訊》中國地震台網正式測定：１月２３日２時０９分，在新疆阿克

蘇地區烏什縣發生７﹒１級地震，震源深度２２公里。地震發生後，烏什縣、阿合奇縣電力供應

受到影響，部分區域發生停電。兩地電力部門已啟動應急預案，開展故障排查，正全力恢復送電

。

截至今天６時，距離震中２６公里的克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿合奇縣庫蘭薩日克鄉３人受

傷，已及時送往醫院救治；烏什縣暫未接到人員傷亡報告。地震發生後，新疆鐵路部門立即啟動

緊急應變計劃，對受地震影響區段線路封鎖，緊急叫停正在該區段運行的客運列車，組織人員對

鐵路線、橋樑、隧道、訊號設備等設施進行全面檢查。受地震影響，部分客運列車將出現不同程

度延誤。

７﹒１級地震後，又發生多次餘震。據＠中國地震台網速報數據，截至０１月２３日０７時

１９分，共記錄到３﹒０級及以上餘震３７次，其中６﹒０級及以上０次，５﹒０－５﹒９級３

次，４﹒０－４﹒９級７次，３﹒０－３﹒９級２７次。目前最大餘震為５﹒３級地震，距主震

震中約１７公里。（ｅｗ）

