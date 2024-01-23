《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》中共中央辦公廳和國務院辦公廳聯合發布

《浦東新區綜合改革試點實施方案（２０２３－２０２７年）》，提出促進金融支持科技創新，

完善科技企業上市融資、併購重組等制度安排，研究適時推出科創板期權產品，引導民間發起創

業投資基金，培育初創投資者群體。在貿易結算、電商支付、碳排放交易等，試點使用數字人民

幣。



＊為跨境技術交易提供本外幣結算等金融服務便利＊



方案稱，做好本外幣一體化資金池試點相關工作，提高跨國企業集團跨境收付便利度。穩妥

有序發展期貨市場，適時推出航運指數等期貨品種。支持資產管理行業依法合規暢通境內外資金

投資渠道，在資金來源、投資方式、資金運營等方面優化業務模式。實施全球資產管理夥伴計劃

。

促進金融支持科技創新。完善資本市場對科技企業上市融資、併購重組等制度安排，研究適

時推出科創板期權產品，為跨境技術交易提供本外幣結算等金融服務便利。



＊支持創業投資或私募投資基金＊



鼓勵發展創業投資，支持和引導民間資本以市場化方式參與發起設立創業投資基金、股權投

資基金，培育天使投資人群體。支持設立與科創企業生命周期相銜接、與科創融資相匹配的創業

投資或私募投資基金，發展與創投類企業發展周期、風險特徵、資金需求相匹配的金融產品。

健全資金來源多元、退出渠道暢通的企業併購基金市場。提升科技保險服務質效，依托上海

保險交易所，依法合規開展保險產品、技術、模式等方面探索，按市場化原則深化科技保險風險

補償機制試點。完善中小微企業貸款擔保基金政策。實施科技產業金融一體化專項試點。

